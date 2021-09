3 Tips voor het vinden van horeca personeel

Het personeelstekort in de Horeca speelde al voor de corona tijd. Maar door de corona is het probleem veel nijpender geworden. Volgens het CBS zijn er in de eerste maanden van 2021 ruim 100 duizend horeca banen minder dan begin 2020. Er staan bijna 14.000 vacatures open in de horeca en dat zijn er dus heel veel. We leggen de vraag voor aan Geert Leijen van IBEO Rotterdam. Als boekhouder binnen de horeca willen we van hem graag enkele ideeën horen over wat je aan dit probleem zou kunnen doen.

Tip 1: Richt je op buitenlandse werknemers

Veel nieuw personeel komt op dit moment uit het buitenland. Koks kunnen binnen de Europese Unie vanuit Spanje of Griekenland ook werken in Nederland. Zeker als je horeca onderneming zich richt op het mediterrane eten dan is dat helemaal zo’n gek idee nog niet. Het is handig om je voelsprieten uit te steken bij bedrijven die je hierbij kunnen helpen. Op basis van bijvoorbeeld een goede kok kun je daarna de praktische zaken aanpakken met hoe dit in de samenwerking gestalte gaat krijgen.

Tip 2: Samenwerken met de gemeente, onderwijsinstellingen en het UWV

Je kunt natuurlijk ook de oplossing dichter bij huis zoeken. Collega ondernemers lopen namelijk tegen hetzelfde probleem aan. Het is niet handig om bij elkaar de mensen weg te kapen want dat lost niets op. Je kunt gaan samenwerken met partijen zoals de onderwijsinstellingen en het UWV om zo aan nieuwe medewerkers te komen. Deze samenwerking is ook iets wat je als boekhouder voor de horeca tegenkomt bij verschillende ondernemers. Door samen zaken op te pakken, zorg je dat het personeelstekort meer aandacht krijgt. Met meer maatwerk voor je personeel kun je zo nieuwe groepen medewerkers vinden die met je mee willen werken. En bijvoorbeeld door het personeel mede verantwoordelijk te maken voor het invullen van de planning.

Tip 3: Zorg voor een aantrekkelijk werkplaatje

Zo gemakkelijk als het invullen van je personeel voorheen was, zo anders is het nu. Je zult tijd en aandacht aan je personeel moeten geven om de onderneming goed draaiende te houden. Ga op zoek naar duidelijke pluspunten die je kunt creëren. Geld is belangrijk maar niet altijd de oplossing. Ga bijvoorbeeld nadenken over de bedrijfsprocessen en wat je hier aan kan verbeteren. Een iPad op de tafel waar klanten hun drankjes op in kunnen vullen of het afhalen van bestellingen bij de bar scheelt veel heen-en-weer geloop. Maar ook extra’s voor medewerkers als flexibele werktijden, korting op producten en het verstrekken van maaltijden zijn een optie om te bekijken. Een meer aantrekkelijk werkplaatje zal de interesse vergroten voor een nieuwe baan in de horeca.