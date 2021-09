Geluidsoverlast is iets waar veel mensen mee te maken hebben. Deze overlast kan veroorzaakt worden door anderen, maar je kunt zelf ook de aanstichter zijn. Wil je niet dat buren last van jou hebben? Dan kun je het nodige doen om geluiden in huis te dempen. Helaas weten veel mensen niet hoe zij dit aanpakken. Geldt dit ook voor jou? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst geven wij jou namelijk 4 tips om geluid in huis te dempen.

1. Zorg voor een goede isolatie

De meeste mensen denken dat isolatie alleen bedoeld is om de warmte langer vast te houden. Hier helpt isolatie inderdaad bij, maar dit is zeker niet de enige reden om jouw woning te isoleren. Als jouw woning goed geïsoleerd is, blijft geluid namelijk ook beter binnen hangen. Hierdoor is er minder snel sprake van geluidsoverlast. Zelf heb je overigens ook minder last van omgevingsgeluiden als je jouw woning isoleert.

2. Dicht openingen

Woon je in een relatief oude woning? Dan kan het zijn dat er in de loop der jaren openingen en kieren ontstaan zijn. Omdat deze vaak op plekken zitten waar je niet veel komt, laten de meeste mensen dit voor wat het is. Als je wilt voorkomen dat jouw buren hinder hebben van geluiden uit jouw woning, raden wij je aan openingen te dichten. Dit kun je het beste doen door de opening te vullen met pur. Dit materiaal zet uit als het droogt, waardoor een opening volledig gedicht wordt. Heb je geen pur in huis? Dan kun je ook een oude doek in een gat of kier drukken.

3. Gebruik ‘zachte’ stoffen in huis

Veel mensen hebben geen idee dat meubels en accessoires kunnen helpen om geluiden te dempen. Denk daarom goed na over de inrichting en aankleding van een ruimte. Dit is vooral bij grote en/of hoge ruimtes van belang. Hier is namelijk vaak een nagalm aanwezig. Om geluiden te dempen, raden wij je aan vooral meubels en accessoires van ‘zachte’ stoffen te kopen. Deze stoffen zijn namelijk in staat om geluiden te absorberen. Wil je niet jouw complete interieur vervangen? Dat hoeft ook niet. Soms helpt het al om een vloerkleed neer te leggen of een paar extra kussens te kopen.

4. Installeer een wandpaneel op jouw muur

Heb je meubels en/of accessoires van zachte stoffen, maar is de galm niet verdwenen? Dan denk je mogelijk dat je hiermee moet leren leven. Toch is dit niet het geval. Je kunt namelijk een houten wandpaneel bevestigen op een muur in een ruimte. Zo’n paneel zorgt allereerst voor een betere akoestiek in een ruimte. Houten wandpanelen absorberen namelijk geluidsgolven en verwijderen nagalm. Daarbij komt dat ze een stoere uitstraling hebben. Hierdoor zijn deze panelen altijd een aanvulling op jouw interieur.