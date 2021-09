Ach gut! Defensieminister Bijleveld snapt niet dat asielzoekers zijn teruggegaan naar Afghanistan

Demissionair minister Bijleveld van Defensie vindt het “soms onbegrijpelijk” dat ex-asielzoekers, Afghanen die naar Nederland zijn gevlucht, deze zomer terug zijn gegaan naar Afghanistan voor vakanties en bruiloften.

Het is natuurlijk volkomen absurd dat Nederland Afghaanse asielzoekers op heeft lopen vangen en zelfs asielstatus of een permanente verblijfsvergunning heeft gegeven, om vervolgens te mogen horen dat ze midden in een Taliban-overname naar Afghanistan op vakantie zijn gegaan. Hoe kríjg je het voor elkaar?!

Dat is niet alleen volstrekt onverantwoord, maar ook uiterst onethisch. Door het geklungel van het kabinet heeft het al veel langer moeten duren voordat mensen überhaupt geëvacueerd konden worden. En dan krijg je als Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken ook nog te maken met dit soort figuren die ook ineens met het vliegtuig mee terug moeten…

Maar dat het een walgelijke actie is, waarmee ze eigenlijk in het gezicht spugen van het gastvrije land dat ze op heeft gevangen, staat niet ter discussie. Het onderstreept alleen maar dat er gigantisch misbruik wordt gemaakt van ons asielbeleid. Dat Bijleveld het “soms onbegrijpelijk” vindt is wél raar. Het is namelijk volkomen begrijpelijk, vooral als die Afghaanse ex-asielzoekers inmiddels een Nederlands paspoort hebben kunnen krijgen. Wie maakt ze dan nog wat?

Door dit soort fratsen wordt eindelijk eens een keer goed onderstreept dat het niet alleen maar om hulpbehoevende asielzoekertjes gaat en dat er ook (behoorlijk wat) mensen tussen zitten die compleet misbruik maken van de situatie. Afgaande op de informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het op dit moment nog over zo’n 600 statushouders, en hun familieleden die in aanmerking komen voor gezinshereniging, die nog in Afghanistan vastzitten. Het gaat hier om Afghaanse Nederlanders, dus met een Nederlands paspoort. Er zitten geen consequenties aan voor hen en de Nederlandse overheid moet zich nu, volgens de regels, ook voor hen inspannen om te zorgen voor een veilige terugkeer.