Arnoud van Doorn reageert op aanhouding om moordplannen op Rutte: “Ik was op bezoek bij mijn bejaarde moeder”

De Haagse islampoliticus Arnoud van Doorn zegt niet te kunnen geloven dat hij wordt beschuldigd van het beramen van een moordpoging op premier Mark Rutte. Volgens de omstreden politicus was hij in de buurt van Rutte omdat hij op bezoek ging bij zijn bejaarde moeder. Ook komt Van Doorn Rutte, naar eigen zeggen, ook weleens tegen in de supermarkt of op het terras.

In het AD doet Van Doorn zijn verhaal nadat hij onlangs werd gearresteerd vanwege verdacht gedrag in het bijzijn van demissionair premier Mark Rutte. Van Doorn werd 32 uur vastgehouden door de politie, maar daarna weer op vrije voeten gesteld.

Volgens Van Doorn was hij in de Haagse wijk Benoordenhout omdat zijn hoogbejaarde moeder daar woont. Rutte kwam hij ‘toevallig’ meermaals tegen in dezelfde wijk. “Zij is nu wat ouder en heeft hulp nodig bij diverse dingen. Ik ben er dus vaak te vinden”, laat hij weten aan het AD. Beveiligers van Rutte vonden dat Van Doorn zich verdacht gedroeg. Kort daarop werd hij aangehouden door de politie.

Zelf zegt Arnoud van Doorn er het volgende over tegenover het AD:

“Het verdachte gedrag bestond eruit dat ik in de buurt van Rutte was!”, aldus Van Doorn tegen de krant. “Maar ik kom bijna dagelijks op dat pleintje, omdat mijn moeder daar in het bejaardenhuis woont. Op dat plein is ook een terrasje waar ik regelmatig zit, een supermarkt waar ik regelmatig boodschappen doe en een sportschool. Ik zie Rutte daar vaak zonder beveiliging. Dan groet ik hem gewoon. Ik zit soms ook gewoon naast hem met een kopje koffie en sta wel eens achter hem in de supermarkt.”

Gisteravond na kort verhoor zonder enige uitleg weer naar huis gestuurd. "Sorry, foutje bedankt". Maar zo werkt dat niet.

Dit krijgt nog een staartje, fikse klacht en eis schadevergoeding in de maak.#politiestaat. — Arnoud van Doorn 🇲🇦 🇹🇷 🇳🇱 (@ArnoudvDoorn) September 28, 2021

Van Doorn zegt het er niet te bij zullen laten zitten. Hij wil een klacht indienen en eist een flinke schadevergoeding van de Nederlandse staat.

