Bill Gates zet verder voet aan wal in Nederland en pompt miljoenen in Nederlandse online supermarkt Picnic

De Nederlandse online supermarkt Picnic heeft 600 miljoen euro ontvangen van het investeringsfonds van Bill Gates. De oprichter van Microsoft hoopt zo dat Picnic verder kan uitbreiden in Duitsland en Frankrijk.

Hoeveel geld de veelbesproken Bill & Melinda Gates Foundation exact pompen in Picnic is onbekend. Wel stonden ze garant voor de opgehaalde 600 miljoen euro die nu ten goede komt aan de online supermarkt. Een gedeelte zou ook afkomstig zijn van bestaande investeerders, waaronder de ABN Amro bank.

Picnic zegt het geld te zullen gebruiken om verder uit te breiden in Europa. Duitsland en Frankrijk zijn de grootste spelers om allereerst flink uit te breiden. Daarnaast wil Picnic “verder technologisch innoveren om aan de almaar groeiende vraag te kunnen voldoen”. Bill Gates bleek daarbij hun ideale zakenpartner…

De online supermarkt Picnic werd in 2015 opgericht door Michiel Muller, de broer van AholdDelhaize-CEO (Albert Heijn) Frans Muller. Dat deed hij samen met Bas Verheijen en de internetondernemers Joris Beckers en Frederik Nieuwenhuys. Sinds 2016 is het bedrijf ook actief in Frankrijk en sinds dit jaar in Duitsland. De centjes van investeerder Gates zullen dan ook goed van pas komen om de rest van het Europese vasteland te veroveren.

