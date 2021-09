BNNVARA-talkshow Khalid & Sophie stevent af op NPO-flop, minder geliefd dan De Vooravond

Het wil nog niet echt vlotten met de nieuwe talkshow Khalid & Sophie. In de eerste week van de nieuwe inclusiviteitsshow van BNNVARA weten presentatoren Khalid Kasem en Sophie Hilbrand nog niet echt indrukwekkende kijkcijfers te halen. Sterker nog: Ze komen nog in de buurt van hun weggestuurde voorgangers Fidan Ekiz en Renze Klamer van het succesvolle De Vooravond.

Maandag ging Khalid & Sophie van start met 560.000 kijkers. Dat lijkt misschien aardig, maar is natuurlijk veel te weinig voor een pretentieuze talkshow op primetime op het eerste televisienet. Het programma wordt afwisselend gepresenteerd. De ene dag door de dubieuze advocaat Khalid Kasem en de andere dag door NPO-huismus Sophie Hilbrand.

Dinsdag was er even een uitschieter, toen keken er bijna 700.000 mensen naar de nieuwe show. Die uitschieter had er natuurlijk wel mee te maken dat Royce de Vries (de zoon van) zijn exclusieve verhaal kwam doen op televisie. Op woensdag stagneerde de kijkcijfers weer tot 560.000. Donderdagavond zakte het programma echter door het ijs: Toen keken er nog maar 372.000 mensen naar het nieuwe ´paradepaardje´ van BNNVARA.

De Vooravond

In juni maakte fusieomroep BNNVARA bekend dat De Vooravond, de succesvolle voorganger van Khalid & Sophie, niet meer terug zou keren op de beeldbuis. Het programma van de uitgesproken Fidan Ekiz en Renze Klamer zou zogenaamd “urgentie missen”.

Het stopzetten van De Vooravond deed in ieder geval meer stof opwaaien dan de kleurloze opvolger Khalid & Sophie. ‘Radiomaker van de Eeuw’ Frits Spits reageerde woest op het ontslag van Ekiz en Klamer: “Kan niet, de grens is bereikt!” Ook Zihni Özdil ging los op de Nederlandse Publieke Omroep: “Ze hebben allemaal een stronthekel aan allochtonen die niet zielig willen zijn”, aldus het voormalig Tweede Kamerlid van GroenLinks.

Misschien dat na de trainwreck die #KhalidEnSophie zijn, de commerciëlen anders @renzeklamer en @fidanekiz een doorstart gunnen? Want van @BNNVARA verwacht ik niet veel. Zou mooi zijn, want dan kijk ik wél. — Eric Jensen (@EricJensen020) September 3, 2021

