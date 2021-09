Livebeelden! Vele duizenden mensen verzamelen zich op de Dam voor protest tegen de coronamaatregelen

Vele duizenden betogers zijn zondagmiddag begonnen aan een protestmars tegen de coronamaatregelen van het demissionaire kabinet Rutte III. Het is momenteel gigantisch druk rondom de Dam in Amsterdam. Het protest zou wel eens de grootste betoging sinds het begin van de coronacrisis kunnen worden. Een livestream (zie hieronder) met daarop een ongeëvenaarde mensenmassa lijken die vermoedens te bevestigen.

De organisatie van de protestmars verwacht zelf 50.000 tot 100.000 mensen die in Amsterdam komen protesteren tegen de coronamaatregelen van Mark Rutte en Hugo de Jonge. De gemeente Amsterdam heeft al opgeroepen dat de binnenstad vol is, maar het lijkt erop dat er nog steeds hele mensenmassa´s zijn die zich aansluiten bij het protest.

Op live-beelden van een livecam op de Dam is goed te zien hoe druk het is:

Update 12:25: Inmiddels begint de Dam leeg te stromen en zijn de vele duizenden betogers begonnen aan de protestmars door het centrum van Amsterdam. Live-updates zijn te volgen via de liveblog van stadszender AT5.

Thierry #Baudet sprak de menigte een aantal minuten geleden toe op een drukke #Dam hier in #Amsterdam. pic.twitter.com/APAwevKaiX — Owen O’Brien (@_owenobrien_) September 5, 2021

