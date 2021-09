De multifunctionaliteit van een stapelaar

In een magazijn rijden veel voertuigen rond die specifieke taken uitstekend kunnen vervullen. In tegenstelling tot multitasking zijn er met name unitas kers met één duidelijke functie en werkwijze. Dit zorgt voor duidelijkheid maar niet voor flexibiliteit. De stapelaar is een uitzondering op de regel. Deze alleskunner is het geheime wapen in iedere logistieke organisatie. Hoog tijd dus om stapelaars uit de schaduw te halen en voor het voetlicht te plaatsen.

Loop niet te hard van stapel

Pallettrucks zijn praktische voertuigen die in menig magazijn trouwe dienst doen. Geen wonder want met een EPT is de werknemer snel en wendbaar dankzij de eenvoudige bediening en het veilige design. Maar in een magazijn telt iedere vierkante centimeter dus worden goederen niet alleen op de vloer maar ook in de hoogte opgeslagen. Daar kan een pallettruck niet komen. Dan moet de werknemer op zoek gaan naar de dichtstbijzijnde vorkheftruck om een handje te helpen. Dat is niet efficiënt terwijl er een betere oplossing bestaat. Je kunt voor een scherpe prijs een stapelaar kopen bij STILL, de specialist in logistieke oplossingen. Stapelaars bieden alle functies van een EPT met een belangrijk pluspunt; hoogte.

In de hoogte, niet uit de hoogte

Het voornaamste verschil tussen een traditionele pallettruck en een stapelaar is de mogelijkheid om pallets in de hoogte te verplaatsen. Zo worden stellages bereikbaar die met een standaard EPT niet mogelijk zijn. In plaats van een vorkheftruck of reachtruck in te schakelen om pallets in- of uit te laden kan de stapelaar het werk doen zonder verdere hulp. Toch is de bediening van deze machine eenvoudig gebleven waarmee de drempel voor verantwoord gebruik aanzienlijk lager ligt.

Multifunctioneel gereedschap in ieder magazijn

Het kan een risico zijn om producten te gebruiken die voor meerdere toepassingen inzetbaar zijn. Meer functionaliteit vertaalt zich maar al te vaak in een product dat op meerdere terreinen goed scoort maar nergens in uitblinkt. Een stapelaar valt zeer zeker niet in deze categorie. Een stapelaar kun je ook wel het Zwitsers zakmes van magazijnwerkzaamheden noemen dat echt meerwaarde biedt. Zo rijden de stapelaars van STILL op accu’s, niet op fossiele brandstoffen. Daarmee zijn ze uitermate geschikt in gesloten situaties waar ventilatie beperkt is. De krachtige elektromotor maakt nauwelijks geluid wat ook zeker de veiligheid ten goede komt. Werknemers kunnen namelijk blijven communiceren en zaken met elkaar coördineren. Dit is belangrijk omdat er met pallets in de hoogte wordt gewerkt.

Tip: Mocht het niet direct duidelijk zijn welke meerwaarde deze machines bieden of hoe ze passen in de standaard werkwijze is het ook mogelijk om voor aanschaf eerst een stapelaar te huren.

Optimaliseer het magazijn met een stapelaar

STILL kan het weten. Als logistiek expert en partner met ruim een eeuw ervaring kun je als professional rekenen op een leverancier die verstand heeft van zaken. Naast verkoop en levering kun je ook een beroep doen op ruim honderd service monteurs die onderhoud plegen wanneer dit gewenst is. Want downtime betekent geld verliezen en dat is niet de bedoeling. Ontdek zelf waarom steeds meer logistieke ondernemingen kiezen voor de veelzijdigheid van deze voertuigen. Je kunt direct een stapelaar kopen uit voorraad, bekijk de prijzen en opties in de webshop.