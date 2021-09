Dierenbeul Yusuf Y. martelt en vermoord zeven katten, maar volgens het OM waren zeventien dagen gevangenis wel voldoende

De 32-jarige psychopaat Yusuf Y. uit Rotterdam mishandelde en doodde zeven katten in Hellevoetsluis. Daarvoor zat Yusuf zeventien dagen in voorarrest. Volgens het Openbaar Ministerie is de dierenbeul daardoor wel genoeg gestraft. Yusuf mag dan ook weer onbezorgd op dierenroofpad in Rotterdam en omgeving. Blijkbaar ziet het OM deze potentiële seriemoordenaar niet als een gevaar voor de samenleving.

HvNL schrijft dat er in 2017 binnen enkele dagen tijd vier dode en drie ernstig gewonde katten werden gevonden in Hellevoetsluis. De arme dieren met de namen Zorro, Spooky, Mingming, Tara, Nala, Tigo en Boris waren ernstig geschopt, geslagen en hadden allemaal soortgelijk letsel aan hun hoofdjes. Ook bleek dat de dader de nagels uit de pootjes van een van de katten had getrokken.

Tot drie keer aan toe werd Yusuf aangetroffen bij een van de gewonde katten. Puur toeval volgens Yusuf. Hij was immers afgekomen op een verschrikkelijke noodkreet in de verte. Camerabeelden wezen iets anders uit waarna Yusuf werd gearresteerd. Hij zat zeventien dagen in voorarrest. Volgens het Openbaar Ministerie dus lang genoeg om zijn gruwelijke zonden te overdenken. Het uiterst gevaarlijke roofdier Yusuf loopt nu dan ook weer vrij rond in Rotterdam en omgeving…

