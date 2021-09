Dit moet je weten over een bedrijfshypotheek

De coronacrisis heeft er bij bedrijven in bepaalde sectoren flink ingehakt. In andere sectoren – die niet of minder werden getroffen door onder andere de lockdowns – is de drukte momenteel niet bij te benen. Nadat we anderhalf jaar beperkt zijn geweest in ons doen en laten, willen veel mensen hun geld graag weer laten rollen. Groeit jouw bedrijf ook hard? En begin je tegen de grenzen van de ruimte binnen je bedrijfspand aan te lopen? Heb je niet voldoende zakelijk vermogen om een ander bedrijfspand te kopen en wil je niet gaan huren, dan kun je mogelijk wel een zakelijke hypotheek voor een bedrijfspand nemen. Hieronder lees je er alles over.

Waaruit bestaan de maandlasten van een zakelijke hypotheek?

Uiteraard bestaat een gedeelte van de maandlasten van een zakelijke hypotheek uit rente. Een geldverstrekker leent jou immers geld uit, en zal daarvoor een vergoeding willen (rendement). Daarnaast bestaan de maandlasten tegenwoordig ook in de meeste gevallen uit aflossing. Net zoals dat voor woonhypotheken geldt, willen geldverstrekkers zo de kans op een restschuld zo klein mogelijk houden. Zeker omdat bedrijfspanden relatief intensief gebruikt worden, en de economische levensduur ieder jaar korter wordt. Aflossing houdt dus in dat de maandlasten ook iedere keer bestaan uit een stukje terugbetaling van de lening.

Maandlasten afhankelijk van eigen inleg en looptijd

Hoe hoog de maandlasten van een zakelijke hypotheek zijn, bepaal je gedeeltelijk zelf. Allereerst zijn de maandlasten afhankelijk van je eigen inleg. Bij veel geldverstrekkers moet je rekening houden met een minimale inbreng van dertig procent van de waarde van het bedrijfspand. Gaat het bijvoorbeeld om een pand van 400.000 euro, dan zul je dus zelf 120.000 euro moeten inbrengen. Daarnaast hangt de hoogte van de maandlasten ook van de looptijd waarbinnen het geleende bedrag afgelost dient te worden. In tegenstelling tot woonhypotheken waarbij vaak een periode van dertig jaar wordt gehanteerd, is dit bij bedrijfshypotheken slechts twintig of vijfentwintig jaar. Wil je weten hoe hoog de hypotheek ongeveer zal worden? Online kun je gemakkelijk en snel de maandlasten van een zakelijke hypotheek berekenen.

Zorg voor een goede onderbouwing bij een hypotheekaanvraag

Hierboven werd al aangegeven dat een gedeelte van de maandlasten van een zakelijke hypotheek uit rente bestaat. Deze rente bestaat voor een gedeelte uit een basisrente, en voor een ander deel uit opslagen. De inkoopprijs van de geldverstrekker vormt de basisrente, daar bovenop komen toeslagen die afhankelijk zijn van het te lopen risico. Het risico hangt af van onder andere de waarde van het pand, en de financiële situatie van het bedrijf. Hoe goed de onderbouwing van de aanvraag is, bepaalt de renteopslag die geldverstrekkers hanteren. Zorg dus voor goed financieel inzicht, en vraag eventueel advies bij het opstellen van een financiële onderbouwing.