Dit zijn de beste tips om goedkoop te verhuizen

Een verhuizing: er kan aardig wat bij komen kijken. Niet alleen kan het veel tijd en moeite kosten, ook kan een verhuizing best wat geld gaan kosten. Je hebt er namelijk best wat voor nodig om een verhuizing soepel te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van verhuisdozen, maar in sommige gevallen ook bijvoorbeeld aan het huren verhuislift of het inhuren van een verhuisbedrijf. Toch zijn er een aantal tips die je kunt gebruiken als je graag goedkoop wilt verhuizen. Welke tips dit zijn? Dat lees je hier.

Gooi oude spullen weg of verkoop deze

Een eerste handige tip die jou erbij kan helpen om goedkoper te verhuizen, is het weggooien of verkopen van oude spullen. De kans is groot dat jij best wat spullen in huis hebt die je niet of nauwelijks gebruikt. Misschien liggen sommige spullen er zelfs al jaren. Dan is het natuurlijk geen aanrader om dit weer mee te nemen naar jouw nieuwe plekje. Wat verstandig is om te doen, is om oude spullen gewoon weg te gooien als je ze toch niet meer gebruikt. Als je ze meeneemt naar je nieuwe huis kost dit weer meer ruimte en dus ook meer geld. Zijn bepaalde spullen nog prima te gebruiken? Dan kun je er ook voor kiezen om ze te verkopen. Dan maak je er nog winst op ook!

Goedkope verhuisdozen

Verhuisdozen zijn er in allerlei verschillende soorten. Van klein naar groot en van minder stevig naar enorm stevig: je hebt veel keuze. Als je goedkoop wilt verhuizen, zou je ervoor kunnen kiezen om te gaan voor vouwdozen of plakdozen. Deze zijn relatief goedkoop en goed in gebruik. Goedkope verhuisdozen zijn fijn om kosten te kunnen besparen, maar houd er wel rekening mee dat dit vaak niet de beste kwaliteit is. Voor betere kwaliteit betaal je vaak meer geld. Als je goedkope verhuisdozen niet te zwaar maakt zijn ze echter vaak prima te gebruiken.

Schakel hulp in

Hulp inschakelen is een goede manier om goedkoper te verhuizen. Door hulp in te schakelen van bijvoorbeeld mensen uit je netwerk, hoef je namelijk niet op zoek te gaan naar een duur verhuisbedrijf. Vraag dus eens rond in jouw omgeving of er mensen zijn die jou graag willen helpen bij de verhuizing. Vele handen maken licht werk, dus je kunt haast geen hulp genoeg hebben. Hoe meer mensen willen helpen, hoe fijner dat voor jou is. Zo is die verhuizing vast zo gepiept en bespaar je bovendien ook nog eens geld.

Opslagruimte huren

Als je bezig bent met het voorbereiden op een verhuizing, kan het slim zijn om opslagruimte te huren. Opslagruimte bij Inboxstorage.eu kan hiervoor een aanrader zijn. In dit geval kun je spullen tijdelijk opslaan en weer bij je terug laten brengen wanneer jij dit wilt. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld voor de verhuizing veel spullen in je huis hebt staan waar je jezelf alleen maar aan ergert. Denk hier dus vooraf goed over na!