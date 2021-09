Enquête wijst uit: Vertrouwen in het demissionaire kabinet en premier Mark Rutte brokkelt in recordtempo af

Het vertrouwen in het demissionaire kabinet en premier Mark Rutte brokkelt steeds sneller af. Zes op de tien Nederlanders staat niet meer achter de huidige kabinetspolitiek en het beleid van Rutte. Een jaar geleden ging het nog om vier op de tien Nederlanders.

Ipsos onderzocht in opdracht van de NOS hoe de kaarten er voor staan voor het demissionaire kabinet en premier Rutte. En de kaarten lijken slecht geschud. Nooit eerder nam de steun voor het demissionaire kabinet Rutte III zo snel af als nu.

Zes op de tien Nederlanders is dermate ontevreden over het beleid van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat ze het demissionaire kabinet een gemiddelde van 4.9 geven. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart was dat nog een mager zesje.

Vooral kiezers van de wat meer uitgesproken partijen (FVD, PVV, SP en JA21) hebben weinig vertrouwen in de landelijke kartelpolitiek.

