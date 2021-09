Femke Halsema: “Amsterdam zal de coronapas niet handhaven, alleen bij ernstige excessen”

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gaat niet actief handhaven op de naleving van de coronaregels in haar stad. Ook de coronapas kan haar in principe gestolen worden. Amsterdamse handhavers zullen alleen nog optreden bij ernstige excessen. Halsema maakte haar nieuwe beleid bekend tijdens de raadsvergadering in de hoofdstad.

Femke Halsema gaf ook een voorbeeld van het nieuwe Amsterdamse handhavingsbeleid. “Bijvoorbeeld als er na sluitingstijd ‘honderden mensen’ in een café rondhangen.” Volgens Halsema ontbreekt het de stad aan voldoende mankracht om op te treden.

Het is de eerste keer dat Halsema duidelijkheid schept in haar handhavingsbeleid. Eerder liet ze -aan het begin van de coronapandemie- een massaal bezochte Black Lives Matters-demonstratie doorgaan. Daartegenover stond ook dat een horecazaak twee weken dicht moest nadat ze zes klanten in hun zaak hadden toegelaten.

Halsema is ook kritisch op de vroege sluiting van de nachthoreca. Liever ziet zij deze weer snel opengaan. “De maatregel kan de geloofwaardigheid van de coronapas aantasten. Waarom zou het systeem om alleen gevaccineerde of geteste mensen binnen te laten om 23.30 wel werken, maar om 00.30 niet?”, aldus Halsema.

