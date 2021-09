FVD gaat los op demonstrerende Greenpeace-extremisten: ‘Als vrijheidsdemonstranten dit doen noemen ze het een coup’

Forum voor Democratie (FVD) is er niet over te spreken dat de radicaal-linkse organisatie Greenpeace vandaag actie voert bij de tijdelijke Tweede Kamer. Want, stelt de partij op Twitter, als vrijheidsdemonstranten dit doen worden ze beschuldigd van het plegen van een coup. Maar nu moeten we het maar normaal vinden? Omdat het toevallig linkse activisten zijn?

Greenpeace voert actie

Vandaag was het ongelooflijk om te zien wat er in Den Haag gebeurde. Tientallen ‘demonstranten’ van het radicaal-linkse Greenpeace voerden actie door het dak van de tijdelijke Tweede Kamer te bezetten. Dit deden ze hoegenaamd om aandacht te vragen voor radicaal-linkse hobby’s. Natuurlijk is het werkelijke doel: het gebruik van geweld en intimidatie om hun wil op te leggen aan een volk dat steevast rechts stemt. En ook rechts ís.

Na een tijdje werden de gekken verwijderd door de politie. Er zouden iets van 25 aanhoudingen verricht zijn. “De demonstranten zijn meermaals gevorderd het dak te verlaten. Er worden voorbereidingen getroffen om hen te verwijderen,” liet de gemeente eerder weten. Daarna werd de daad bij het woord gevoegd.

Beveiliging

Maar de manier waarop dat gebeurde was hoogst… opmerkelijk. Ten eerste werden ze eerst met fluwelen handschoenen aangepakt. En ten tweede vraagt iedereen met ook maar een beetje gezond verstand zich af hoe ze dit in vredesnaam konden doen. Want er is daar toch beveiliging?

Hoe kan het in godsnaam zo zijn dat deze linkse extremisten doorgelaten werden? Dat er niemand was die dacht: dit moeten we voorkomen? Dat is zéker belangrijk als je beseft dat radicaal-linkse groeperingen een enorme hekel hebben aan rechtse politici en hen vaak letterlijk doodwensen. Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als ze Thierry Baudet of Geert Wilders waren tegengekomen.

FVD reageert op de wanstaltige actie van Greenpeace

Forum voor Democratie heeft dan ook woedend gereageerd op de actie én op de halfbakken manier waarop er gereageerd is door de politie, de Tweede Kamer zelf, linkse partijen én de media.

“Radicaal-linkse organisatie bezet dak Tweede Kamer,” schrijft de partij op Twitter. “Wat als vrijheidsdemonstranten of nationalistische demonstranten dit hadden gedaan? Dan zou dat een coup genoemd worden, zou de ME ingezet worden en de kranten zouden er vol van staan. Maar nu moet iedereen dit normaal vinden?”

Radicaal-linkse organisatie bezet dak Tweede Kamer. Wat als vrijheidsdemonstranten of nationalistische demonstranten dit hadden gedaan? Dan zou dat een coup genoemd worden, zou de ME ingezet worden en de kranten zouden er vol van staan. Maar nu moet iedereen dit normaal vinden? pic.twitter.com/k8MIJvTKmH — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 14, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Nee, dat is niet normaal. En we moeten gewoon hardop zeggen wat we allemaal weten: dat dit een ongekende illegale actie van een radicale organisatie die de democratie met intimidatie hun wil willen opleggen.