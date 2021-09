Haarlemse CDA-burgemeester Jos Wienen is helemaal pro-kabinetsbeleid: Theater krijgt dwangsom van 2500 euro

De Haarlemse CDA-burgemeester Jos Wienen is helemaal in zijn nopjes met het coronabeleid van zijn partijleider Hugo de Jonge. Om die reden legde zijn boa´s vanavond een theater een dwangsom op van 2500 euro. De reden? De beroemde cabaretier Theo Maassen kwam optreden in de achtertuin van Amsterdam. Er zaten teveel mensen op de tribunes van het theater, dus moet het theater dat nu bekopen met een boete.

Volgens de huidige coronamaatregelen mag een theater maximaal twee derde van een zaal vullen met bezoekers. Op de voorstelling De Liefde van Theo Maassen kwamen meer mensen af. Dat was voor de CDA-burgemeester van Haarlem aanleiding om het theater een dwangsom op te leggen van 2500 euro.

Een woordvoerder van de gemeente Haarlem liet vanavond weten dat er geconstateerd is dat het theater meer mensen heeft ontvangen dan toegestaan is volgens de coronaregels. Daarom is de dwangsom opgelegd.

Eerder waarschuwde de gemeente al dat er gehandhaafd zou worden. Toch zette het theater het plan om meer bezoekers toe te laten door. Tijdens de try-outs waren alle 120 stoelen bezet. Wel moesten bezoekers hun CoronaCheck-app laten zien, maar dat bleek voor de CDA-burgemeester Wienen en zijn ingedutte stad Haarlem niet genoeg.

