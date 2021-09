Het is vandaag de Dag van de Scheiding

Iedere tweede vrijdag van de maand september is het zover: de Dag van de Scheiding. Dit heeft te maken met het feit dat in deze maand in 1796 de eerste Nederlandse echtscheiding werd aangevraagd. Maar hoe zit het in 2021 met het aantal Nederlandse echtscheidingen? In welke provincie vinden de meeste scheidingen plaats en wat heeft het coronavirus voor invloed op het aantal echtscheidingen in Nederland? Middels dit artikel brengen wij je op de hoogte van de trends op het gebied van huwelijken en scheidingen. Lees dus snel verder als je hier meer over wilt weten.

In dit artikel lees je de basis van de trends op het gebied van huwelijken en scheidingen, maar er is natuurlijk nog veel meer informatie over te vinden. Deze kun je vinden in de Nationale Echtscheidingsmonitor 2021, dus ga deze vooral lezen als je alles tot in detail te weten wilt komen.

De Nationale Echtscheidingsmonitor is gebaseerd op cijfers van Judex.nl en het CBS.

Homohuwelijken en scheidingen

Waar in 2001 het eerste homohuwelijk plaatsvond, zijn we inmiddels twintig jaar en meer dan 40.000 personen verder die getrouwd zijn met een partner van hetzelfde geslacht. Nederland was hierin een voorloper, wat natuurlijk uniek is. Onder stellen van hetzelfde geslacht is ook al jaren een geregistreerd partnerschap zeer populair. Maar hoe zit het met scheidingen bij homohuwelijken? Ver bovenaan staan hierbij de huwelijken tussen twee vrouwen, deze lopen het vaakst stuk.

Coronacrisis

Sinds 2020 hebben we al te maken met de coronacrisis. Maar wat heeft dit voor invloed op het aantal echtscheidingen in Nederland? Er wordt verwacht dat er hierdoor een piek ontstaat, mede door het feit dat scheidingen vaak worden uitgesteld. En dit uitstelgedrag past bij de onzekere tijd van de coronacrisis, waardoor het wellicht nog niet 100% duidelijk is of men wel de juiste keuze maakt.

Krappe huizenmarkt

Wat ook een rol speelt in het aantal echtscheidingen, is de krappe huizenmarkt. Maar in hoeverre heeft dit hier invloed op? Scheiden met een koopwoning kan vrij lastig zijn. Het kan namelijk problemen opleveren met bijvoorbeeld de hypotheekverstrekker en het oversluiten op naam. Bovendien het de verstrekkende partner recht op een bepaald deel van de overwaarde die moet worden afgekocht door de persoon die erna nog in de koopwoning woont. Aangezien de huizenprijzen momenteel enorm hoog zijn, kan dit flink in de kosten gaan oplopen. Dit brengt een hoop nadelen met zich mee. De krappe huizenmarkt is hierdoor dus zeker een reden om het scheiden uit te stellen.

Scheiden met kinderen

Tegenwoordig zien we steeds minder scheidingen met kinderen. Dit is natuurlijk een groot voordeel, voor zowel de ouders zelf als voor de kinderen. Wanneer stellen eenmaal kinderen hebben, is de kans om te scheiden dus wat kleiner. Dit kan betekenen dat het goed gaat in de relatie, of dat de ouders het uitstellen en wachten tot de kinderen ouder zijn.

Provincies

Je bent vast benieuwd welke provincies in Nederland hoog scoren in het aantal scheidingen en welke niet. De provincies Groningen, Drenthe en Limburg zijn hierbij de koplopers, met het meeste aantal scheidingen. De provincies Overijssel en Utrecht hebben het minst aantal scheidingen.

Trends in Nederland en Europa

Wat is de positie van Nederland als het hebben over echtscheidingen? Nederland behoort niet tot de uitschieters. Het gemiddelde aantal scheidingen in Europa is 1,8 per 1000 personen en in Nederland ligt dit op 1,7. Maar waar wordt er nu eigenlijk het meest getrouwd? Vooral in Oost-Europa zien we veel huwelijken en weinig scheidingen. In het Zuiden van Europa wordt er minder getrouwd, maar lopen wel relatief veel huwelijken uit op een scheiding. Waar dit mee te maken zou kunnen hebben? Denk aan bijvoorbeeld financiële onzekerheid en hoge werkloosheid.

Als we kijken naar de afgelopen 50 jaar, zien we zowel in Nederland als Europa dalende trend als we kijken naar het aantal huwelijken en een stijgende lijn als we het hebben over scheidingen. Momenteel zien we echter wel een dalende trend in het aantal scheidingen, waarvan we hopen dat die doorzet!

Kortom, de bovenstaande trends zien we momenteel veel op het gebied van huwelijken en scheidingen. Voor meer informatie en cijfers is het echt een aanrader om de Nationale Echtscheidingsmonitor, zoals genoemd in het begin van het artikel, te lezen.