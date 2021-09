Hoe zorg je ervoor dat je vloer langer meegaat?

Als je een nieuwe vloer laat leggen dan wil je daar natuurlijk lang van genieten. Veel vloeren hebben niet veel onderhoud nodig omdat ze voorzien zijn van een vuil werende coating. Als dat bij jouw vloer nog niet het geval is dan kun je zo’n extra beschermlaag zelf aanbrengen. Harde vloeren, zoals houten vloeren, laminaatvloeren, plavuizen vloeren of PVC vloeren kunnen doorgaans wel tegen een stootje. Je moet alleen oppassen met vocht. Vocht kan gemakkelijk in een vloer trekken. Dit geeft vlekken of schade die je niet eenvoudig weer kunt herstellen.

Kan ik zelf een coating aanbrengen op mijn vloer?

Je kunt doe het zelf coating kopen en deze op je vloer aanbrengen. Dit vraagt wel de nodige voorbereiding. Allereerst moet de ruimte waar je aan het werk gaat volledig leeg zijn. Als het mooi weer is en je hebt een tuin of ruim balkon dan kun je je meubels misschien buiten zetten. Ga je verhuizen en is het huis nog leeg dan is dat natuurlijk het ideale moment om de vloer van een coating laag te voorzien. Zorg dat de vloer schoon en stofvrij is. Bij het aanbrengen van de coating is het belangrijk dat je naar een deur toe werkt zodat je nadat je klaar bent met de klus de kamer niet meer in hoeft. Zo kan de vloer goed drogen en heb je optimaal profijt van de coating laag.

Wat zijn de voordelen van een gietvloer?

Een gietvloer wint snel aan populariteit. Dat is niet zo vreemd, want het is een zeer onderhoudsarme en duurzame vloer. Als je een vloer wilt die tegen een stootje kan dan is een gietvloer een prima keuze. Je kunt deze vloer ook prima combineren met vloerverwarming. Gietvloeren zijn leverbaar in tientallen kleuren. Je kunt kiezen voor de betonlook, erg populair bij mensen die van strak en modern houden. Maar een andere kleur is ook zeker een optie, zelfs houtkleuren zijn mogelijk.

Voor welke ruimte is de gietvloer geschikt?

Je kunt een gietvloer in principe in iedere ruimte in je huis aanbrengen. Het is een vloer die geschikt is voor de woonkamer, maar ook voor je werkkamer, de keuken en de badkamer. Een gietvloer is namelijk prima bestand tegen vocht, zeker als je de vloer hebt laten voorzien van een coating. Zonder coating is de vloer poreus en kan vocht in de poriën trekken. Dit geeft ontsierende vlekken die lastig te verwijderen zijn.

De epoxy vloer, een bijzonder soort gietvloer

Epoxy is een zeer sterk en flexibel materiaal. Daarom wordt het al vele jaren voor vloeren gebruikt. Wil je een epoxy vloer dan kun je die zelf aanleggen, maar je kunt het natuurlijk ook laten doen. De epoxy wordt op de vloer gegoten en gelijkmatig verdeeld. Vervolgens moet de vloer voldoende tijd krijgen om goed te drogen. Op de gebruiksaanwijzing van het epoxymateriaal staat vermeld hoe lang de droogtijd is. Neem deze in acht, want als je de vloer te vroeg betreedt of belast dan kan dat schade geven die niet eenvoudig te herstellen is.