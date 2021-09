Kritiek op babykleding met pro-vaccinatieteksten in VVD-webshop: “Met mijn prikjes bescherm ik ook andere kinderen”

Op internet is kritiek ontstaan over babykleding in de webshop van de VVD. Daar worden onder andere rompertjes verkocht met pro-vaccinatieteksten. Op een van de rompertjes staat de tekst: “Met mijn prikjes bescherm ik ook andere kinderen”. Veel tegenstanders van het coronabeleid van de demissionaire regering Rutte-De Jonge zijn kwaad over de propaganda over de rug van baby’s en kinderen.

De omschrijving van het bewuste babyrompertje in de webshop van de VVD luidt: “Als de vaccinatiegraad nog verder daalt, brengt dat ook gevaccineerde kinderen in gevaar. Wat de VVD betreft is dat onacceptabel. Met dit rompertje kun jij laten zien dat jouw kleintje gewoon is ingeënt tegen enge ziektes en dus geen andere kinderen in gevaar brengt.”

De Twitter-reacties op de pro-vaccinatierompertjes liegen er niet om:

Uit de officiële webshop van de @VVD. Ik geloof dat ik even moet overgeven. pic.twitter.com/Y31QUBVE5w — Sietske Bergsma (@SBergsma) September 29, 2021

Hoeveel gekker willen wij het nog hebben?! #VVD rompertjes waarmee je aangeeft dat jouw kindje is gevaccineerd. #vaccinatie promo materiaal.

Hierbij vraag ik mij af "wie zijn toch die mensen",

wie dit kopen en 's morgens bij het aankleden denken, "ja vandaag deze" #engetijden pic.twitter.com/vrWrVXEmhG — ItismePatty (@itisme_Patty) September 29, 2021

Dit staat prominent in de webshop van de VVD. Ligt het nou aan mij? Ik vind dit ongepast. pic.twitter.com/i86ZJRE4ah — Ralf Dekker (@ralfdkkr) September 29, 2021

Dus bij webshop van de #VVD verkoopt men voor €10 ps. rompertjes met de tekst: "Met mijn prikjes bescherm ik ook andere kinderen" Heb serieus drie keer de website bezocht om te zien of het geen fake pagina betreft maar nee dus, dit wordt echt aangeboden. (Via @SimoneSays123) pic.twitter.com/MEnt5GAYNV — widtvoet (@widtvoet) September 29, 2021

Het gevolg? 6 zetels erbij voor de VVD! Super gaaf landje! https://t.co/cxzxeoQcYV — Dennis (@DieEneDennis) September 29, 2021

Al anderhalf jaar te koop

Tegenover HvNL reageert de VVD dat de bewuste rompertjes al anderhalf jaar te koop zijn in de webshop. Volgens de VVD hebben de rompertjes niets te maken met reclame voor het vaccineren van baby’s en kinderen tegen het coronavirus. Het zou promotiemateriaal zijn geweest voor deze campagne.

