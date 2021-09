Regelgeving rondom drones kan het plezier in het vliegen ermee aardig verpesten. De nieuwe EU-regels die begin dit jaar van kracht zijn geworden maken dat niet beter. Alle drones moet camera moeten geregistreerd worden bij het RDW à 23 euro per jaar en moeten voorzien worden van een exploitantnummer. Bij drones die 250 gram of meer wegen moet de piloot een kennistest hebben afgelegd en in het bezit zijn van en Europees dronebewijs. Wil je boven menigtes of buiten het zicht van de piloot vliegen, dan moet je zelfs een brevet halen door middel van een theoriecursus en een praktijkcursus. En dat is natuurlijk ook allemaal niet gratis. Met welke drones mag je wel zonder een hoop gedoe vliegen? Koop je gedoevrije drone op Droneland.nl.

Speelgoeddrones lichter dan 250 gram

Gaat je het echt alleen maar om het vliegen en heb je niet de wens om beelden te maken vanuit de liggen? Dan kun je een speelgoeddrone aanschaffen die minder dan 250 gram weegt. Hier kleven geen enkele verplichtingen aan om ermee te mogen vliegen. Je hoeft geen certificaten te halen of cursussen te volgen en je hoeft je zelfs niet te registreren als exploitant bij het RDW en daarvoor betalen. Ook de minimumleeftijd van zestien jaar geldt niet in het geval van deze lichte speelgoeddrones, dus letterlijk iedereen kan ermee vliegen wanneer hij of zij maar wil.

DJI Mavic Mini 2

Wil je wel kunnen filmen of fotograferen uit de lucht, maar ben je bereid om niet boven menigtes te vliegen en de drone in het zicht te houden? En vind je het nog wel net acceptabel om je te registreren als exploitant bij het RDW voor 23 euro per jaar? Koop dan de DJI Mavic Mini 2. Deze drone omzeilt de verplichting tot een kennistest en Europees dronebewijs omdat hij precies 249 gram weegt. En dat is natuurlijk geen toeval. Met de compacte, inklapbare en vederlichte Mavic Mini 2 kun je filmen in 4K op 30 fps. Wanneer je in Full HD filmt, kun je wel op 60 fps filmen en dus beelden maken die je in de nabewerking nog flink kunt vertragen. Op een volle accu en zonder al te veel wind kun je ongeveer een half uur echter elkaar vliegen met de DJI Mavic Mini 2.

DJI Mavic Mini

Als er Mavic Mini 2 is, moet er natuurlijk ook een Mavic Mini zijn. Deze voorganger van de Mavic Mini bestaat al een aantal jaren en is een optie die je kunt overwegen wanneer je wat minder geld kwijt wilt zijn aan de aankoop van je gedoe-arme drone met camera. Het verschil tussen de Mini en zijn opvolger is niet enorm. Je vliegt er even lang mee op een volle accu en hij weegt exact hetzelfde. Ook hij inklapbaar. Het belangrijkste is dat de hoogste resolutie waarop je kunt filmen met de Mavic Mini 2,7K is en dat is dan op 30 fps. In Full HD kun je wel op 60 fps filmen met de DJI Mavic Mini, dus ook in die zin valt het verschil mee.

Wat de toekomst brengt qua drones, is niet heel duidelijk. Vanaf 2023 moeten drones voorzien van een speciaal C-label, en dat heeft nog geen enkele drone op de markt tot in dusverre. De kans bestaat echter wel dat de Mavic Mini’s door hun lage gewicht ook daarna nog wel het een en ander mogen wat zwaardere drones dan niet meer mogen.