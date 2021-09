Ministerie met Mark Rutte en Hugo de Jonge kort afgesloten na persconferentie, demonstranten staken vuurwerk af

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is na de persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge voor korte tijd afgesloten. Tientallen boze anti-coronademonstranten hadden zich voor het gebouw verzameld. Ook werd er vuurwerk afgestoken en werd er een satellietwagen van de NOS belaagd.

Op foto´s valt te zien dat er rookbommen op de tramrails werden gegooid. Volgens de politie was het protest grimmig. Er zijn vooralsnog geen arrestaties verricht.

De demonstranten waren naar het ministerie gekomen om te protesteren tegen de coronapas. Deze wordt vanaf 25 september op veel plaatsen verplicht in Nederland. Rond 21.30 uur hadden Rutte, De Jonge, ambtenaren en journalisten het pand verlaten. Het spontane protest zelf duurde tot 22.00 uur.

