Ministerie van Sociale Zaken gaat niet optreden tegen bedrijven die in strijd met de wet vaccinatiebewijs van werknemers eisen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat definitief niet optreden tegen bedrijven die eisen dat hun werknemers een vaccinatiebewijs kunnen overleggen. Het is bij wet verboden om als werkgever een dergelijk bewijs te eisen. Toch zegt het ministerie dat ze hier niet tegen kunnen optreden.

Het is bij wet verboden om van werknemers te eisen dat ze zich moeten legitimeren met een vaccinatiebewijs om hun werkplek te betreden. Toch gaat de overheid hier niet tegen optreden. “Werkgevers en werknemers moeten er samen uit komen. […] Als dat niet lukt, kan een ontevreden werknemer nog altijd naar de rechter stappen”, aldus het ministerie van Volksgezondheid tegenover Nu.nl.

Het is opvallend dat het ministerie en de overheid niet gaan optreden tegenover werkgevers die de regels overtreden. Daarnaast is het een hard gelach voor alle ondernemers die wél worden beboet en bestraft voor het niet handhaven van de coronamaatregelen.

Hetzelfde ministerie van Sociale Zaken laat verder weten:

“Een werkgever mag in sommige gevallen wel in samenspraak met de werknemer afspreken om thuis te werken of beschermingsmiddelen te dragen. Maar verdere consequenties verbinden aan het feit of iemand wel of niet gevaccineerd is, mag niet”

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geeft aan dat hij gaat kijken of er een oplossing is voor dit probleem.

