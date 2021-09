Nederlandse Zorgautoriteit: “Ziekenhuizen moeten nog 180.000 tot 200.000 operaties inhalen”

Nederlandse ziekenhuizen lopen 180.000 tot 200.000 operaties achter op de aanvankelijke planning. Het schrikbarend hoge aantal uitgestelde operaties is een schatting van de Nederlandse Zorgautoriteit. Doordat alle zorg de afgelopen anderhalf jaar werd opgeslokt door coronapatiënten is er een lange wachtlijst voor operaties ontstaan die ook steeds verder is opgelopen.

Het aantal in te halen operaties is een grove schatting van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). “Niet iedereen heeft zich al in het ziekenhuis gemeld. Of dat gaat gebeuren, moet nog blijken”, zegt Karina Raaijmakers, directeur toezicht en handhaving van de NZa tegenover NOS.

Sinds het voorjaar van 2020 zijn er zo’n 400.000 operaties minder uitgevoerd dan in de jaren daarvoor. Volgens de NZa is er ook een kleine pleister op de wonde. Sommige operaties zijn tijdens de coronacrisis voorkomen omdat er bijvoorbeeld minder sportblessures ontstonden doordat bijna alles tijdens de lockdown was gesloten in Nederland.

