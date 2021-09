Oudgedienden Henk Kamp (VVD) en Ben Knapen (CDA) volgen vertrokken ministers Ank Bijleveld en Sigrid Kaag op

Het lijkt een beetje op koehandel, maar oudgedienden Henk Kamp (VVD) en Ben Knapen (CDA) zijn de opvolgers van de vertrokken demissionaire ministers Ank Bijleveld en Sigrid Kaag. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat Kamp de opvolger is van Bijleveld (Defensie) en Knapen de opvolger van Kaag (Buitenlandse Zaken).

Kamp was ook al minister in het eerste kabinet Rutte. Destijds was hij verantwoordelijk voor het departement Sociale Zaken. In Rutte II was Kamp minister van Economische Zaken. Ook was hij twee keer minister in de kabinetten van voormalig premier Jan Peter Balkenende. Nu mag Kamp, die wordt gezien als de vertrouweling van Rutte, dus de scepter gaan zwaaien bij het Ministerie van Defensie.

Knapen is nu nog verbonden aan de Eerste Kamer en was in het verleden staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte I. Knapen en Kamp worden aanstaande vrijdag door de koning beëdigd op Paleis Huis ten Bosch.

Zowel Sigrid Kaag en een dag later Ank Bijleveld stapten vorige week op na een motie van afkeuring vanwege het Nederlandse evacuatiebeleid in Afghanistan.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!