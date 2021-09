Overheid bang voor nieuwe demonstraties, in allerijl maatregelen genomen om Tweede Kamer beter te beveiligen

De overheid maakt zich grote zorgen over nieuwe demonstraties. Bij het tijdelijke gebouw waarin de Tweede Kamer is gehuisvest zijn in allerijl “zichtbare en onzichtbare” voorzorgsmaatregelen getroffen.

De meest acute aanleiding voor de nieuwe veiligheidsmaatregelen is een Greenpeace-demonstratie. Milieuactivisten beklommen dinsdag het overheidsgebouw en hingen spandoeken aan de gevel van het pand. Ook werden er op het dak tentjes opgetuigd. 31 actievoerders werden gearresteerd. ´s Avonds was er opnieuw een demonstratie die lichtelijk uit de hand liep. De overheid is nu bang dat dit soort demonstraties vaker zullen plaatsvinden.

De directeur huisvesting van de Tweede Kamer schrijft, opgetekend door Nu.nl: “De inzet van de beveiligingsdienst is uitgebreid en alle ramen en buitendeuren hebben uit voorzorg een veiligheidscheck gekregen.”

Daar komt ook nog bij kijken dat de politie en marechaussee de komende tijd extra alert zullen zijn. Politici en medewerkers van de Tweede Kamer worden ook gevraagd om voortaan “geen ramen meer te openen.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!