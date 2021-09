Pieter Omtzigt is terug in de politiek: ‘Ik heb nooit toegestaan dat stoppen een optie zou zijn’

Het is dan eindelijk zo ver. Pieter Omtzigt komt terug in de politiek. En hij doet dat, niet met een klapperend tv-optreden, maar in een rustig interview in een krant. Zijn belangrijkste boodschap: verwacht geen nieuwe partij van hem momenteel. Hij wil gewoon als Kamerlid aan de gang nu, hoewel in zijn eentje in plaats van in een fractie. Want helemaal stoppen met de politiek is voor hem nooit een optie geweest.

In het gesprek vertelt Pieter Omtzigt dat hij blij is terug te zijn in de politiek. Nou ja, wat betreft het echte werk als Kamerlid. De media-aandacht kan hem gestolen worden. “Dat is onderdeel van je publieke taak, maar ik wil rustig aan het werk. De druk is vrij groot en dat zal aan het begin best lastig zijn,” zegt hij.

Groep Omtzigt

Dit betekent dus ook dat hij niet meteen bezig gaat met het opzetten van een eigen partij. “Ik ben nog niet 100 procent hersteld,” zegt hij dan ook. “In een normale baan zou je eens rustig met halve dagen beginnen. Maar ja, in de Tweede Kamer is het alles of niks. Maar verwacht even niet de 70 uur per week die ik voor die tijd maakte en ik ben ook voornemens om dat niet meer zo te doen.”

En nee, die partij komt er voorlopig niet. Het is Kamerlid Omtzigt dat zich wil inzetten op de dossiers die hij belangrijk vindt. Dát is wat hij de komende tijd gaat doen.

Stoppen

Ook werd Omtzigt gevraagd of hij ooit overwogen heeft te stoppen met de politiek. Dat zou op zich geen gekke gedachte zijn, want niet veel mensen hadden kunnen omgaan met de manier waarop hij behandeld is. En dan ook nog door zijn (voormalige) oude partij!

Nou, zegt Omtzigt daarop, nee. “Ik heb niet toegelaten dat het een optie zou zijn,” om te te stoppen. “Ik heb me kandidaat gesteld en ik kreeg ruim 342.000 voorkeurstemmen.” Voor de goede orde, dat zijn ongeveer vijf zetels die hij in zijn eentje even verdiend heeft. Dat is écht indrukwekkend – en het is eens te meer een veeg teken voor de toekomst van het CDA zónder deze man.

“Bovendien ben ik met een duidelijk plan gekomen bij de verkiezingen, een nieuw sociaal contract voor een nieuwe bestuurscultuur. Dan is het voor mij logisch om terug te keren naar Den Haag als dat kan. Om die voorstellen voor te leggen in de Tweede Kamer,” legt hij ook nog uit.

Kortom, stoppen was nooit een optie. Maar terugkomen bij het CDA óók niet.

Afijn, dat gaat interessant worden nu Omtzigt terug is in de politiek. Want hij had altijd professionele redenen om achter Rutte aan te gaan. Maar nu is het ook nog eens persoonlijk. Ik verwacht dan ook echt wel wat vuurwerk de komende tijd. Leuk!