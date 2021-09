Politiek Den Haag heeft veel uit te leggen

Veel mensen zeggen vaak dat het in politiek Den Haag steeds meer op een circus begint te lijken. Gezien de laatste tijd kun je de daar geen ongelijk in geven, want er gebeurt van alles, en het is lang niet altijd even fraai. De uitslag van de afgelopen verkiezingen mochten misschien voorspelbaar zijn, maar dat is de formatie zeker niet. Wanneer je online wel graag een goede voorspelling doet, kun op iDEAL casino infos hier meer over vinden. Maar nu gaan we hier eerst kijken naar alles wat er de laatste tijd niet helemaal vlekkeloos verloopt in de Den Haag, en dat is ondertussen best wel veel.

Formatie laat op zich wachten

De vorige keer dat er een regering samengesteld moest worden, duurde het al historisch lang voordat er eindelijk een formatie werd gevormd. Van tevoren leek het dit keer wel eens een stuk sneller te kunnen gaan, maar niets bleek minder waar. Vanwege een affaire omtrent aantekeningen van de eerder genoemde formateurs, kwamen er allerlei zaken aan het licht die strikt geheim waren. Het demissionaire kabinet moest zich verantwoorden en de formateurs stapten direct op. Dit alles gebeurde slechts enkele weken na de verkiezingen, waardoor er een bom onder de formatie kwam te liggen voordat deze goed en wel was beginnen.

Falend beleid

Het laatste kabinet had de handdoek daarvoor al in de ring moeten werpen vanwege de zogenaamde toeslagen affaire, waarover later meer. Daarnaast wordt het beleid omtrent allerlei andere zaken ook al lang afgekraakt. Dit lijkt overigens niet altijd onterecht te zijn, want er gaat veel fout. Daarom is het opvallend dat ondanks dit alles de meeste partijen tijdens de verkiezingen niet werden afgestraft voor al deze problemen. Daarmee kunnen we suggereren dat de kiezer het huidige demissionaire kabinet dus niet verantwoordelijk houdt voor deze zaken. Hoe dat gaat als er geen kabinet gevormd kan worden is daardoor wel extra interessant om te zien.

De toeslagen affaire

Niet lang voor de afgelopen verkiezingen in maart 2021 kwam de toeslagen affaire naar buiten. Het bleek dat vele gezinnen onterecht jarenlang werden verdacht van fraude door de belastingdienst terwijl ook politiek Den Haag op dit gebied niet ingreep. Toen eindelijk duidelijk werd wat er gebeurd was, bleek dat het om duizenden gezinnen ging. Na een juridische strijd van jaren zijn veel van de onterecht openstaande bedragen nu eindelijk kwijtgescholden.