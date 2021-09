Ratten in of rondom huis? Dit kun je doen om ze te bestrijden of verjagen

Heb je last van ratten in of rondom huis? Dan wil je hier logischerwijs zo snel mogelijk van af zijn. Mits het niet om een rat als huisdier gaat natuurlijk. Maar hoe pak je dit aan? We zetten een aantal manieren op een rij.

De een vindt ze schattig en houdt ze zelfs als huisdier, terwijl de ander ervan gruwelt. Toch kun je wilde ratten maar beter direct bestrijden, want ze dragen ontzettend veel bacteriën met zich mee die schadelijk kunnen zijn voor je gezondheid. Heb je ratten in je tuin? Ook dat moet je niet onderschatten, want op den duur zullen ze je woning betrekken. Hoe je ze bestrijdt? We leggen het je uit:

Van plaag tot erger

Ratten planten zich behoorlijk snel voort. Dus afwachten betekent meestal dat je binnen de kortste keren een hele rattenfamilie of zelfs een plaag kunt verwachten. Een plaag kun je – buiten het spotten van de diertjes zelf – herkennen aan de hoeveelheid rattenkeutels in huis. Deze zijn zo’n 2,5 centimeter lang en gaan meestal gepaard met een sterke ammoniaklucht. Niet te missen dus!

Ook kunnen ze voor knaagschade in huis zorgen. Niet heel gek, want ze moeten hun razendsnel groeiende tanden continu bijhouden. Des te meer knaagschade je aantreft, hoe groter het rattenprobleem.

Ratten voorkomen

Maar voordat we uitleggen hoe je ratten bestrijdt is het handig eerst uit te leggen hoe je ze voorkomt. Allereerst is het belangrijk nooit voedsel te laten slingeren in of rondom je huis. Hier komen ze namelijk ten eerste op af. En is er rondslingerend voedsel in overvloed? Dan beschouwen ze jouw huis als hun nieuwe paleis en gaan ze hier lekker nestelen.

Ook is het belangrijk dat je huis schoon is. Ratten zijn namelijk dol op smerige plekjes, dus hoe schoner, hoe beter! En met schoon bedoelen we niet alleen voor het oog schoon, maar ook de moeilijker te bereiken plekken moeten spic en span zijn.

Ratten bestrijden

Is voorkomen te laat, dan komt het toch echt aan op bestrijden. Dit kun je op de onderstaande drie manieren zelf aanpakken, maar realiseer je wel dat dit niet altijd garantie geeft. Onthoud dat je altijd de kern van het probleem moet aanpakken, anders is het dweilen met de kraan open, gezien hun snelle voortplanting.