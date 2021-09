Samenwerken met een SEO-specialist van een SEO-bureau

Denk je erover om een SEO-specialist in te huren? Heb je overwogen om contact op te nemen met een SEO-professional, maar ben je niet zeker, of zij echt iets voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Wanneer dat zo is, vraag je je waarschijnlijk af wat voor voordelen er zijn aan het werken met een SEO-specialist, in tegenstelling tot het intern afhandelen van zoekmachine optimalisatie voor je website. Hier lees je er alles over.

SEO verbetert de gebruiksvriendelijkheid van een website

Zoals je misschien al weet, is zoekmachine optimalisatie van cruciaal belang geworden voor websites. In het verleden hebben alleen die in specifieke industrieën met grote hoeveelheden concurrentie SEO nodig gehad om hun websites de bovenste plaats in de zoekmachine resultaten pagina’s (of SERP’s) te zien innemen. Maar nu elke industrie concurrentie heeft, is SEO noodzakelijk geworden om potentiële klanten of leads te bereiken.

Zonder SEO, kan een website nooit de blootstelling krijgen die het nodig heeft om hoog te scoren. Tenzij een site goed is geoptimaliseerd om snel te laden, zich richt op de meest relevante zoekwoorden, en direct concurreert met anderen in de branche, kun je vinden dat het uiterst moeilijk is – of helemaal onmogelijk – om de omzet online te verhogen zonder een fortuin te investeren in andere marketing tactieken.

Een SEO-bedrijf (en haar organische SEO-diensten) kan helpen de methoden die cruciaal zijn voor het verbeteren van de zichtbaarheid in zoekopdrachten, het verbeteren van de kansen voor het bereiken van potentiële klanten of leads, terwijl de kosten die je besteed aan marketingtechnieken lager zijn.

SEO-bedrijven hebben ervaring

Hoewel je misschien de basis van SEO wel kent, of al geruime tijd artikelen en blog posts over het onderwerp leest, heb je waarschijnlijk niet veel ervaring met het daadwerkelijk optimaliseren van een website.

Het succes van je bedrijf zou niet gebaseerd moeten zijn op experimenten of giswerk. Wanneer je niet weet wat je doet, is het mogelijk voor SEO om jouw site te beschadigen in plaats van te helpen.

Bijvoorbeeld, linkbuilding kan zeker helpen met de autoriteit, maar de verkeerde soort links kan resulteren in dat een site wordt bestraft – en zelfs verwijderd uit de resultaten van zoekmachines als straf.

SEO-bedrijven hebben de kennis en ervaring die nodig zijn om slimme beslissingen voor een site die resulteren in stijgingen in de ranking en zichtbaarheid te maken, niet dalingen. Ze hebben ook meestal ervaring in het werken met een verscheidenheid van klanten in verschillende sectoren, waardoor ze op de juiste manier omgaan met unieke ranking situaties, behoeften en verwachtingen.

Samenwerken met een ervaren SEO-bureau zorgt er ook voor dat je weet hoe om te gaan met onverwachte veranderingen, zoals algoritme-updates of zelfs sancties. SEO-bureaus hebben deze al vele malen meegemaakt, en kunnen je soepel en snel door elk potentieel probleem loodsen.