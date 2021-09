Toetoetoeter! Oranje overklast Turkije en wint met een geweldige 6-1

Het Louis van Gaal-effect wordt steeds duidelijker. Onder leiding van de veteraan overklaste het Nederlands elftal Turkije. 6-1 was de uiteindelijke uitslag. En daar mogen de Turken nog blij mee zijn, want Oranje was overduidelijk een klasse te groot.

Het is dus zeker dat het Nederlands elftal deel uitmaakt van de selectie van het WK in Qatar. Niet alleen is Oranje nu koploper in hun groep (G), maar ook heeft het team van vedette Louis van Gaal een extra bonuspunt door het overklassende verschil in het doelsaldo.