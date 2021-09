Zo verhoog je je vitaliteit met een trampoline

Het hebben van een trampoline in de tuin wordt vaak gezien als een speeltoestel voor de kids, waar ze lekker hun energie in kwijt kunnen. Natuurlijk is dit waar, maar een trampoline kan ook voor volwassenen een goede tijdsbesteding zijn. Het is namelijk een ware workout! Niet zo gek dat trampolinespringen een heuse sport is en zelfs een wedstrijdsport. Ook zie je dat er steeds meer trampoline lessen gegeven worden in de sportschool, waar instructeurs fanatiek op fitness trampolines springen met goede muziek. We vertellen je graag over de voordelen van regelmatig trampolinespringen, zodat jij snel eentje in de tuin of in huis hebt staan!

Versterkt je spieren

Een trampoline versterkt allerlei verschillende spiergroepen. Je moet namelijk flink wat kracht zetten, elke keer als je naar beneden komt. Je spieren moeten je lichaamsgewicht opvangen en weer omhoogduwen. Door regelmatig trampoline te springen, versterk je je beenspieren, rugspieren en buikspieren. Een bijkomend voordeel is dat je hierdoor kunt afvallen. Hoe meer spierweefsel je hebt, des te meer calorieën je lichaam in ruststand verbruikt om te blijven functioneren. Kortom, door de trampoline regelmatig te gebruiken kun je een atletischere uitstraling krijgen!

Werkt ontspannend

Trampolinespringen is niet alleen een goede workout, het werkt ook nog eens ontspannend. Omdat je zo bezig bent met je lichaamscoördinatie, vergeet je alle andere stressfactoren van hiervoor. Door even een kwartiertje goed te springen kun je dus goed ontspannen van bijvoorbeeld je werkdag. Het kost je wat fysieke energie, maar je krijgt er ook weer een hoop energie voor terug. Ook gaat het concentratieproblemen tegen, wat natuurlijk ideaal is als je erna wat focus kunt gebruiken. Je kunt dit dus ook prima in je lunchpauze doen, zodat je de rest van de werkmiddag energiek en gefocust doorkomt. Daarnaast is het ook nog eens heel erg leuk!

Kleine investering

Vergeleken met andere speeltoestellen voor kinderen of fitnesstoestellen voor volwassenen, zijn trampolines een kleine investering. Fitness trampolines kun je vinden voor minder dan honderd euro en deze kun je gemakkelijk in huis kwijt. Daarnaast zijn er zelfs veel fitness trampolines opvouwbaar, waardoor je ze gemakkelijk weg kunt zetten. Grote trampolines voor in de tuin zijn iets kostbaarder, maar de uitgave is nog steeds minimaal. Hierdoor is het een ideaal speeltoestel voor je kids wat ze ook nog eens uren bezighoudt.