Zorgwekkend: Transgenders lopen twee keer zo veel kans op vroegtijdig overlijden

Trangsgenders lopen gemiddeld dubbel zoveel risico om vroegtijdig te overlijden in vergelijking met niet-transpersonen. Een onderzoek van het Amsterdamse UMC komt tot die conclusie. De kans op vroegtijdig overlijden heeft overigens niets te maken met het transitieproces. Een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen, HIV-gerelateerde complicaties, longkanker en zelfdoding zijn de boosdoeners.

Dagblad Trouw publiceerde het onderzoek van het Amsterdam UMC op haar website. De meest voorkomende oorzaak van het vroegtijdig overlijden is zelfdoding, dat onder transpersonen vaker voorkomt dan onder niet transpersonen.

Mensen die geslachtsveranderende ingrepen ondergingen, bleken in het geval van man naar vrouw in de onderzochte periode een dubbele kans op vroegtijdig overlijden te lopen als de gemiddelde (niet trans)man, en een drie keer zo grote kans als de gemiddelde (niet trans)vrouw.

