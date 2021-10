15-jarige jongen hoofdverdachte van duwen slachtoffer dodelijk tramongeluk in Den Haag

Een 15-jarige jongen wordt door de politie gezien als hoofdverdachte van het dodelijke tramongeluk in Den Haag. Daarbij duwde de verdachte een 39-jarige man onder de tram. Bij de aanrijding kwam het slachtoffer om het leven. Het Openbaar Ministerie laat donderdag weten dat de jonge jongen wordt verdacht van doodslag.

Na een klopjacht op de daders werden drie tieners uit Den Haag aangehouden. Twee van de jongens (15 en 18 jaar oud) zijn donderdagochtend weer vrijgelaten door de politie. Volgens Justitie hebben de jongens niets te maken met het veroorzaken van het dodelijke tramongeval.

Het OM neemt het de vrijgelaten jongens wel kwalijk dat ze het slachtoffer hulpeloos hebben achtergelaten terwijl hij eerste hulp nodig had. Of het slachtoffer dan nog zou hebben geleefd is niet duidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er op den duur toch nog juridische stappen tegen de jongens zal worden genomen.

Het onderzoek naar het incident is momenteel nog in volle gang. De voorlopige conclusie van Justitie luidt dat het slachtoffer, een 38-jarige Poolse man, de jongeren meerdere keren opzocht. De 15-jarige hoofdverdachte duwde daarop de man voor een rijdende tram. De verdachte blijft in voorlopige hechtenis.