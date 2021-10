3 dingen om aan te denken bij het uitkiezen van een koptelefoon

Ben je op zoek naar een nieuwe koptelefoon? Het kan best lastig zijn om een koptelefoon uit te kiezen. Er zijn namelijk veel dingen waar je rekening mee moet houden. Welke soort koptelefoon wil je, welke functies heeft hij allemaal en waar ga je hem voor gebruiken?

Soorten koptelefoons

Er zijn drie soorten koptelefoons. Een over-ear koptelefoon valt over je hele oor heen en zorgt ervoor dat je goed afgesloten bent van het geluid van buiten. Dit zit ook nog eens erg comfortabel waardoor je de hele dag zonder problemen naar muziek kan luisteren. On-ear koptelefoons vallen niet over het oor maar op het oor. Dit is fijn wanneer je niet helemaal afgesloten wil zijn van het omgevingsgeluid, bijvoorbeeld als je op de fiets zit. Ten slotte heb je nog de in-ear koptelefoons. Deze zitten in het oor en worden ook wel oordopjes of oortjes genoemd. Bij dit type koptelefoon is het geluid erg goed omdat ze echt in je oor zitten. Daarnaast zijn ze erg handig voor onderweg omdat ze makkelijk op te bergen zijn!

Eigenschappen

Elke koptelefoon heeft andere eigenschappen, ideaal voor verschillende situaties. Zo heb je kan je met elke koptelefoon optimaal genieten van het geluid. Sommige koptelefoons zijn deels of volledig waterbestendig. Dit kan erg handig zijn voor in de regen of zelfs voor in het zwembad. Dan zijn er nog koptelefoons zonder snoertje, zoals draadloze oordopjes. Hierbij zit het snoertje niet in de weg, bijvoorbeeld voor tijdens het fietsen of wanneer je even wil weglopen van het apparaat waar hij aan aangesloten is. Deze koptelefoons werken meestal via bluetooth.

Functie

Ten slotte moet je goed nadenken waar je je koptelefoon voor gaat gebruiken. Wanneer je veel onderweg bent kan het fijn zijn om je af te kunnen sluiten van het omgevingsgeluid, of kan het juist fijn zijn om omgevingsgeluid goed te horen. En wanneer je DJ bent zijn draadloze oordopjes misschien niet de beste optie, maar kan je beter kiezen voor een over-ear koptelefoon. Kies dus een koptelefoon die bij jou past!