4 manieren om een aan een adrenalinekick te komen in Nederland

Zonder adrenaline kan het leven nogal saai voelen. Op z’n tijd heb velen het nodig om de adrenaline door hun lijf te voelen gieren. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren. We bespreken een aantal legale manieren om aan een adrenalinekick te komen in Nederland.

Wedden op een sportwedstrijd

Een sportwedstrijd wordt pas echt spannend als je er geld op gezet hebt. Doe dit niet met geld dat je niet kunt missen en maak er geen gewoonte van. Maar op z’n tijd een wedje leggen op een sportwedstrijd kan prima en is een leuke manier om een sportwedstrijd ultiem te beleven. Klik op de link om artikelen voor sportweddenschappen te lezen die je meer vertellen over hoe weddenschappen bij verschillende sporten in elkaar zitten en waar je het beste kunt wedden.

Parachutespringen

Wat geeft er nu een grotere kick dan vanuit de lucht ter aarde te storten met de wetenschap dat je hoogstwaarschijnlijk veilig op de grond komt? Parachutespringen vinden veel mensen eng, maar dat vormt juist een deel van de adrenalinekick die je erdoor krijgt. Natuurlijk is uit een vliegtuig springen niet iets dat je gemakkelijk doet. Maar samen met een instructeur kun je een vrije val van tot een minuut beleven waarbij de adrenaline door je lijf giert voordat de parachute uitgeklapt wordt en je van het grandioze uitzicht kunt genieten. Eenmaal beneden aangekomen wil je eigenlijk meteen weer, omdat het zo gaaf was.

RIB-varen

Niet alleen in de lucht kun je adrenalinekick beleven, maar ook op het water. Je kunt namelijk over het water van een van onze Nederlandse rivieren scheuren op een zogenaamde RIB-boot, een Rigid Inflatable Boat. Dit zijn opblaasboten van bijna acht meter lang die voor op het water enorme snelheid van wel 100 kilometer per uur kunnen halen. Dat betekent dat je je goed moet vasthouden dus, maar het is in meerdere betekenissen van het woord een spetterende ervaring die absoluut voor een adrenalinekick kan zorgen.

Bungeejumpen van de NDSM-kraan

Iedereen weet natuurlijk wel dat bungeejumpen één van dé adrenalinekicks die je kunt beleven. Maar het gebeurt vooral buiten Nederland, van bruggen hoog boven rivieren en kloven. Toch is het wel degelijk mogen om te bungeejumpen in Nederland, namelijk van de NDSM-kraan op het Amsterdamse NDSM-werf. Je kunt hier vanaf een hoogte van 50 meter springen midden in de stedelijke omgeving van onze hoofdstad.

Heb je dus een extra adrenalinekick nodig, probeer dan een van deze zaken eens uit. Je hoeft immers helemaal niet naar het buitenland om iets gaafs te beleven.