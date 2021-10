68 procent Nederlanders wisselen alleen vanwege de prijs van energieleverancier

Maar twee derde van de Nederlanders verandert alleen van energieleverancier als die goedkoper is dan hun huidige aanbieder. Dit blijkt uit onderzoek van Verandervanenergie.nl onder 966 Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. Het lijkt erop dat dit een fors prijsverschil moet zijn, want bijna de helft van alle ondervraagden vindt elk jaar van energieleverancier switchen te veel gedoe.

Vooral vrouwen vinden het met 52 procent te veel moeite om ieder jaar weer hun energiecontract te vergelijken met aanbiedingen van concurrenten. Onder de mannelijke respondenten ligt dit percentage met 41 procent aanzienlijk lager. Verder blijken dertigers het meest prijsgevoelig: ruim acht op de tien van hen wisselen alleen van energieleverancier als zij hier financieel voordeel uit halen. “Als je geld wilt besparen op je energierekening is regelmatig veranderen van energieleverancier de makkelijkste en snelste manier”, zegt Ibrahim Agdere van Verandervanenergie.nl. “Ik kan me voorstellen dat veel mensen hier niet altijd zin in hebben. Gelukkig zijn er genoeg tools die je hierbij kunnen helpen, zoals applicaties die je gas- en energieverbruik overzichtelijk in kaart brengen. Als je er even goed voor gaat zitten, bespaar je zo honderden euro’s per jaar.”

Geen verschil

Gedoe is niet de enige reden waarom Nederlanders niet jaarlijks van energieleveranciers wisselen. Zo blijkt uit het onderzoek dat 36 procent van de respondenten überhaupt niet gelooft dat er een wezenlijk verschil zit tussen de verschillende aanbieders. Mogelijk pleiten ruim vier op de tien Nederlanders er daarom voor dat (regionale) overheidsbedrijven – net als bij water – energie moeten leveren. Onder de zestigplussers is zelfs 57 procent hier voorstander van, tegenover slechts 29 procent van de respondenten jonger dan dertig jaar. Agdere: “Op het eerste gezicht lijken veel energieleveranciers inderdaad op elkaar. Maar als je verder kijkt, zul je zien dat de verschillen vooral zitten in prijs, service en klanttevredenheid, en duurzaamheid. Uiteindelijk bepaalt de consument zelf welk aspect hij het belangrijkst vindt, al verraadt dit onderzoek al een beetje waar de focus van de meeste Nederlanders ligt.”

Energieverbruik

Dat Nederlanders veel geven om hun energiekosten, blijkt ook uit het feit dat maar liefst tachtig procent van de ondervraagden goed op de hoogte is van zijn of haar energieverbruik en de daarbij horende uitgaven. Twintigers zijn met 42 procent een stuk minder bewust van hun energieconsumptie. Agdere: “Niet alleen vanwege de kosten moet je op de hoogte zijn van je energieverbruik, maar ook vanwege je ecologische voetafdruk. Want in hoeverre is het écht nodig om de ganglamp te laten branden? Met behulp van slimme meters krijg je jouw energieverbruik duidelijk in beeld, zodat je jouw gedrag gemakkelijk kunt aanpassen. Dat vier op de vijf Nederlanders hun energieconsumptie duidelijk in beeld hebben, tovert in ieder geval een lach op mijn gezicht.”