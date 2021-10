ABN AMRO: huizenprijsstijging bijgesteld naar 15%

De woningmarkt is nog steeds oververhit. Sterker nog: het kookpunt is bereikt. Omdat er nog maar weinig woningen te koop staan blijven de huizenprijzen verder stijgen. “Dit maakt het voor kopers erg lastig om een geschikte, betaalbare woning te vinden,” zegt Philip Bokeloh, senior econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO in de laatste Woningmarktmonitor van oktober 2021 .

Bieden boven de vraagprijs

Eerder dit jaar voorspelde ABN AMRO een huizenprijsstijging van 12,5%, maar heeft dit nu bijgesteld naar 15%. Ook voor 2022 geven zij al een verwachte stijging aan van 10% in plaats van 5%. “Veel kopers bieden boven de vraagprijs, vaak met een ruime marge. Volgens de cijfers van het CBS en het Kadaster lagen de huizenprijzen afgelopen augustus 17,8% hoger dan een jaar daarvoor. De verwachting is dat de prijsstijging de komende maanden hoog blijft,” aldus Bokeloh.

Lichte stijging hypotheekrente

De netto maandlasten zijn, ondanks deze toename, als percentage van het netto inkomen relatief laag gebleven. Een verklaring hiervoor is de daling van de hypotheekrente. Wel verwacht het Economisch Bureau van ABN AMRO dat hier een einde aan komt. Door de toegenomen inflatie is de rente op financiële markten opgelopen, met als gevolg dat de kosten van hypotheekverstrekkers stijgen. ABN AMRO verwacht dat de hypotheekrente de komende tijd heel licht kan gaan stijgen. Dit komt ook omdat De Nederlandse Bank (DNB) recentelijk heeft besloten dat banken vanaf 2022 meer kapitaal moeten aanhouden als zij hypotheken verstrekken. Deze maatregel lag al langer op de plank, maar daar werd door de coronacrisis van afgezien. De maatregel wordt nu echter alsnog doorgevoerd omdat het beter gaat met de economie en de huizenprijzen zo snel stijgen.

Groeiende woningbehoefte

Met het stijgen van de huizenprijzen neemt het aantal woningaankopen juist af. Het Economisch Bureau stelde eerder dit jaar juist een recordaantal woningaankopen vast, maar ziet nu een daling ontstaan. De eerdere stijging in aankopen is te verklaren door de verlaging van de overdrachtsbelasting. Starters tilden hierdoor de koop van een nieuwe woning over het jaar heen. Eerder werd al duidelijk dat er meer nieuwbouwwoningen nodig zijn om te voorzien in de groeiende woningbehoefte. Het aantal afgegeven bouwvergunningen stijgt echter onvoldoende doordat veel bouwprojecten vertraging hebben opgelopen door de stikstof- en PFAS-crisis.

Verkopers stellen uit

Het woningaanbod wordt verder omlaag gedrukt doordat potentiële verkopers wachten met het te koop zetten van hun huis. Dit, omdat het met de huidige huizenprijsstijging loont om dit uit te stellen. Doordat mogelijke kopers als gevolg weinig keuze hebben zullen zij direct toeslaan wanneer er een geschikte woning voorbij komt. Makelaarsvereniging NVM geeft dan ook aan dat in het derde kwartaal van 2021 nog minder dan 17.000 huizen te koop stonden. Ook stonden deze woningen gemiddeld maar 23 dagen te koop.