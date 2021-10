Amerikaanse ex-minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell overleden aan coronacomplicaties

Voormalig Amerikaans politicus en generaal Colin Powell is overleden. Volgens ingewijden is Powell overleden aan complicaties nadat hij het coronavirus had opgelopen. Powell was volledig gevaccineerd, maar zijn zwakke imuunsyssteem zou hem uiteindelijk fataal zijn geworden.

In het eerste termijn van George W. Bush (2001-2005) was Powell de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Tevens was hij de eerste zwarte Amerikaan op deze belangrijke post. Nog voor zijn samenwerking met de regering Bush jr. was Powell van 1989 tot 1993 chef-stad van de Amerikaanse strijdkrachten. Onder president Ronald Reagan was Powell twee jaar (1987-1989) de adviseur van de Nationale Veiligheid in de Verenigde Staten.

Powell was in gedurende zijn carrière een uitgesproken Republikein. De laatste jaren ging zijn voorkeur echter uit naar de Democraten. Zo stemde hij in 2016 niet voor Donald Trump maar voor Hillary Clinton. Van de Republikein die Powell ooit was was niets meer over.

Powell noemde Trump een “nationale schande en een internationale paria”. Tijdens de laatste Amerikaanse verkiezingen ging zijn stem naar de nieuwe president Joe Biden. Powell werd 84 jaar oud.