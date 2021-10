Apple Pay Nederland: betalen met je iPhone

Betalen met je iPhone; je ziet het steeds vaker om je heen gebeuren. Hoewel veel mensen in de eerste plaats wat sceptisch waren over deze ontwikkeling omdat het onveilig zou zijn, gaan toch steeds meer mensen overstag. Het is immers toch wel lekker makkelijk! Ben jij al overtuigd?

Apple Pay Nederland

Apple heeft in oktober 2014 voor het eerst Apple Pay geïntroduceerd in de Verenigde Staten en is sindsdien wereldwijd in verschillende landen beschikbaar. Sinds 11 juni 2019 is Apple Pay officieel beschikbaar in Nederland via ING Apple Pay. Inmiddels is Apple Pay dus al een paar jaar beschikbaar in Nederland en wordt het vaak gebruikt in supermarkten en winkels.

Apple Pay is een betalingsdienst wat door Apple is ontworpen met de bedoeling dat Apple gebruikers betalingen kunnen doen met hun iPhone, Apple Watch, iPad of Mac. Betalen is nu dus nog makkelijker en je hebt eigenlijk helemaal geen cash meer nodig. Bovendien heeft tegenwoordig bijna iedereen zijn of haar iPhone bij zich, dus waarom ook niet met je iPhone betalen? Het is net zo veilig en gemakkelijk als betalen met je pinpas. Je kunt Apple Play op verschillende plekken gebruiken zolang je er maar contactloos kunt betalen. Je hoeft je ook geen zorgen te maken over gegevens die gedeeld worden. Apple geeft namelijk aan dat al je betalingen privé blijven en er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Heb jij een iPhone, Apple Watch, iPad of Mac en wil je gebruikmaken van Apple Pay? Lees dan verder hoe je Apple Pay kunt instellen en hoe en waar je het precies kunt gebruiken.

Welke toestellen hebben Apple Pay?

Het is handig om te weten dat Apple Pay niet beschikbaar is op alle toestellen van Apple. Voor het gemak zetten we de toestellen waarop het wél mogelijk is voor je op een rijtje, zodat je direct een handig overzicht hebt. Zit jouw toestel ertussen?

Toestellen met Apple Pay:

iPhone-modellen met Face ID;

iPhone -modellen met Touch ID (m.u.v. iPhone 5s);

iPad Pro-, iPad Air-, iPad- en iPad mini-modellen met Touch ID of Face ID;

Apple Watch (1e generatie);

Apple Watch Series 1 en 2 of hoger;

Mac-modellen met Touch ID.

Beschik jij over een van de bovengenoemde devices? Dan is het ook nog zaak dat het betreffende device over de nieuwste iOS, watchOS of MacOS beschikt en dat je bent ingelogd bij iCloud. Daarnaast dien je uiteraard te beschikken over optimale bescherming, zodat het apparaat geen schade oploopt. In dat kader zijn er vele smartphonehoesjes te verkrijgen maar denk ook aan onder meer iPad cases en MacBook hoezen. Een goede voorbereiding is het halve werk zullen we maar zeggen!

Hoe stel je Apple Pay in?

Het is eigenlijk vrij simpel om Apple Pay op je device te installeren. Wij leiden je graag door de stappen heen.

Ga naar de Wallet app (standaard op je Apple apparaat); Tik op “+” of “Voeg kaart toe” om door te gaan; Kies jouw bank; Vervolgens staat er dat je app van jouw bank kunt openen of downloaden indien je die nog niet hebt; Download en/of open de app en volg de stappen; Nadat de bank je kaart heeft geverifieerd, kun je gebruikmaken van Apple Pay.

Waar en hoe gebruik je Apple Pay?

Het is al kort even benoemd maar overal waar je contactloos kunt betalen met je pinpas, is dat ook mogelijk met Apple Pay. Behalve in fysieke winkels kun je ook in verscheidene apps gebruikmaken van Apple Pay. Het daadwerkelijke betalen, kan vervolgens op de volgende twee manieren:

1. Face ID

Dubbelklik op de rechter zijknop op je iPhone; Je Apple Wallet is nu open, kijk in de camera om Face ID te activeren; Leg je iPhone tegen of op een contactloos pinautomaat; De betaling wordt verwerkt op je scherm.

Touch ID

Leg je vinger op de Touch ID zonder deze in te drukken; Leg je iPhone tegen of op een contactloos pinautomaat; De betaling wordt verwerkt op je scherm.

Ben jij inmiddels overtuigd van deze onwijs snelle en veilige betalingsmethode?