Bijna 300 miljoen extra subsidie voor hybride warmtepompen

Momenteel kun je in aanmerking komen voor ISDE-subsidie ofwel de InvesteringsSubsidie Duurzame Energie wanneer je een warmtepomp koopt. Deze subsidie is door de Rijksoverheid in het leven geroepen om particulieren en bedrijven te stimuleren om minder gas te gebruiken en over te stappen op duurzame energie. In de Miljoenennota die 21 september gepresenteerd werd staat dat er bijna 300 miljoen extra beschikbaar komt voor de installatie van hybride warmtepompen.

De ISDE-subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor het aanschaffen van een warmtepomp. Deze subsidie geldt alleen voor bestaande bouw en bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning voor 13 juni 2018 is aangevraagd. Ieder jaar wordt er een bepaald budget beschikbaar gesteld. In 2021 is dit bedrag vastgesteld op 124 miljoen euro. Op de website van de Rijksoverheid is te zien of er nog subsidie beschikbaar is.

In de Miljoenennota is vastgelegd hoeveel subsidie er beschikbaar wordt gesteld in de periode van 2022 tot en met 2024 voor het verduurzamen van woningen en gebouwen. Dit zijn in totaal drie subsidiepotten. Er komt een subsidiepot van 525 miljoen euro voor het verduurzamen van publieke gebouwen, er gaat 514 miljoen naar het isoleren van zowel huur- als koopwoningen en er wordt 288 miljoen euro beschikbaar gesteld voor hybride warmtepompen. Het is overigens nog niet bekend of dit een aparte regeling wordt naast de ISDE-subsidie.

Een hybride warmtepomp is een warmtepomp die samen met een bestaande cv-ketel gecombineerd kan worden in één installatie. Op die manier kun je je huis op een duurzame manier voorzien van het gewenste klimaatcomfort, zonder dat je je cv-ketel weg hoeft te doen. De ideale tussenstap naar volledig gasloos verwarmen. Inmiddels zijn er veel hybride oplossingen op de markt die op een duurzame manier kunnen zorgen voor het verwarmen (en soms ook koelen) van woningen.

De Nederlandse Vereniging Duurzame energie (NVDE) geeft aan blij te zijn dat het demissionaire kabinet extra geld vrijmaakt voor de duurzame subsidies. Sprongen die noodzakelijk zijn om de klimaatdoelen te halen. Maar er zijn nog wel snelle structurele keuzes nodig om op kortere termijn grote sprongen te kunnen maken.