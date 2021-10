Brits parlementslid David Amess op gruwelijke wijze doodgestoken in een kerk in zijn eigen kiesdistrict

Het Britse parlementslid David Amess is vrijdagmiddag op gruwelijke wijze doodgestoken in een kerk in zijn eigen kiesdistrict Leigh-on-Sea. De Britse politicus ging in gesprek met mensen uit zijn kiesdistrict toen een 25-jarige man hem plots aanviel en meerdere malen neerstak. De verdachte is aangehouden op verdenking van een moordaanslag. Volgens de politie van het Britse graafschap Essex, waar Leigh-On-Sea onder valt, zijn er geen andere verdachten in het vizier.

De koelbloedige aanslag op Amess gebeurde rond het middaguur in de Belfairs Methodist Church in Leigh-On-Sea. De kerk staat volgens Britse media juist bekend als een “levendige en vriendelijke” ontmoetingsplaats in de ruim 22.500 inwoners tellende burgerlijke parochie.

A man's been arrested following an incident in #LeighonSea. We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm. A man was arrested shortly after & we're not looking for anyone else. We'll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7 — Essex Police (@EssexPoliceUK) October 15, 2021

Sky News rapporteert dat rond het middaguur een man naar binnenliep en direct meerdere keren op Amess instak. Het slachtoffer werd nog ter plaatse behandeld, maar dat mocht niet meer baten. Vier uur na de aanslag werd de dood van ’Sir’ David Amess officieel naar buiten gebracht.

Volgens de Daily Mail was Amess een felle tegenstander van het toenemende messengeweld, dat inmiddels ook in Nederland een toevlucht heeft genomen. Of dat ook iets te maken heeft met het motief van de dader is nog niet bekend.