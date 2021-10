Caroline van der Plas snapt uitsluiten BBB in formatiegesprekken niet: ‘Hebben partijen uit de gesprekken ons buitengesloten?’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas vindt het niet kunnen dat zij via de media moest vernemen dat haar partij niet bij de formatiegesprekken gewenst is. CDA, VVD en D66 wilden alleen met het ‘brede constructieve midden’ om tafel, maar volgens de BBB-politica slaat het nergens op dat haar partij is buitengesloten.

In het formatiedebat in de Tweede Kamer haalt Caroline van der Plas stevig uit naar de gang van zaken rond de formatie. Ze betreurt het dat ze via de media moest lezen dat zij niet welkom was bij een formatiegesprek. Andere kleine partijen, zoals de SGP en Groep Den Haan, wel. Had informateur Remkes niet gewoon even een mailtje kunnen sturen? Wel zo fatsoenlijk namelijk.

Fractievoorzitter Caroline van der Plas (@lientje1967) sprak over de #formatie en het bij voorbaat uitsluiten van partijen in de recente onderhandelingsgesprekken. Ook stelde zij de vraag: “Ben je het brede #constructievemidden als..”

Hele video: https://t.co/YJSVXcROyG pic.twitter.com/3EWYUK6uts — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) October 6, 2021

Ze laat weten dat ze graag wil horen welke partijen nu precies haar partij buiten de formatiegesprekken wilden houden. Daarnaast zegt ze terecht dat het nogal onduidelijk is wat het ‘brede, constructieve midden’ betekent. Want door partijen zoals GroenLinks wél onder deze noemer te scharen en andere niet geef je (onbewust) een signaal af.

De nieuwe bestuurscultuur streeft naar meer openheid, maar we zien de laatste weken alleen maar méér van de oude politiek. De heimelijke gesprekjes in de achterkamertjes zijn niet verdwenen en het uitsluiten van bepaalde partijen is ook niet verdwenen.

Men wilde toewerken naar een extraparlementair kabinet, waar men een regeerprogramma op basis van enkele punten wilde vormen. Helaas werd een deel van de Tweede Kamer op voorhand uitgesloten, en dat is zoals ook Van der Plas zei, enorm zonde. Zeker als men bepaalde partijen wél neerzet als constructief en anderen niet.

Ondertussen heeft VVD’er Remkes zelf ondervonden hoe ‘constructief’ D66 is. Zij zijn drukker bezig met een poging tot karaktermoord op de informateur, dan dat zij snel een nieuw kabinet willen vormen. Leg dan nog maar eens aan de kiezer uit dat zo’n partij ‘constructief’ is. Terecht dat de BBB-politicus dit nog even ter discussie bracht.