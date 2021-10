CO2-uitstoot compenseren door een boom te planten in het Hubo Bos

Al meer dan 50 jaar zet Hubo zich in met een menselijke aanpak. Om de CO2-uitstoot te compenseren vond Hubo het belangrijk om iets terug te doen voor het milieu en het klimaat. Vandaar dat Hubo onlangs samen met de stichting Trees for All een succesvolle campagne lanceerde, genaamd ‘Hubo Bos’. Als klant van Hubo was het erg eenvoudig om mee te doen en zelf een steentje bij te dragen aan het behoud van de bossen.

Verhoogde CO2-uitstoot

Wereldwijd verdwijnen er jaarlijks ruim 3,5 miljard bomen. Dit gebeurt door natuurrampen, zoals bosbranden en door het kappen van bomen voor grondstoffen. Mensen, dieren en de natuur hebben deze bomen meer dan ooit nodig. Je kunt de bossen zien als de longen van de aarde. De bossen zorgen voor het filteren van het water en het zuiveren van de lucht. Daarnaast vormen alle bossen wereldwijd voor zo’n 80% leefomgeving van de biodiversiteit. De bomen zorgen voor genoeg zuurstof voor al het leven op aarde. Door de verhoogde CO2-uitstoot op aarde is het nodig om genoeg bomen te planten.

Samenwerking stichting Trees for All

Het behoud van bossen is van essentieel belang. Vandaar dat Hubo de samenwerking met de Nederlandse stichting Trees for All is aangegaan. Deze stichting zet zich al meer dan 20 jaar in voor het planten van bomen over de hele wereld. Daarnaast zorgt de stichting voor voorlichtingen en het helpt andere organisaties en bedrijven met het opzetten van campagnes om aan duurzaamheid te werken.

Plant een boom in het Groene Woud of in de Turrubares Region

Samen met Hubo konden klanten investeren in bosgebieden. Met de campagne Hubo Bos kon je bomen planten in Nederland of in Costa Rica. Het doel van Hubo was om minstens 2.500 bomen te planten. Deze bomen zullen vervolgens in het Groene Woud in Boxtel of in de Turrubares Region in Costa Rica geplant worden. Meedoen met de Hubo Bos campagne was erg eenvoudig. In een van de 190 filialen van Hubo of in de webshop kon je bij het afrekenen van je bestelling een donatie doen van 3 euro. Dit kon je betalen met 300 punten op je klantenpas of door 3 euro extra te doneren. Hubo doneerde 3 euro extra bij iedere donatie. Met dit totaalbedrag kon één boom geplant worden.

Een plekje op de Wall of Fame

In slechts 7 weken werd het doel van de 2.500 bomen al behaald. Wanneer je een donatie aan de Hubo Bas campagne had gedaan, ontving je een certificaat. Op dit certificaat stond een uniek code waarmee je een plekje op de Hubo Wall of Fame kreeg. Daarnaast ontving je groeipapier. Dit gerecyclede papier bevat plantenzaadjes waarmee je een plant in je eigen tuin kon laten groeien.