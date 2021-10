DDS-redactie: redacteuren gaan strenger handelen tegen grensoverschrijdende reacties

Zoals u weet hebben we bij De Dagelijkse Standaard de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan. Op dit medium schuwen we het niet om tegen de stroming in te zwemmen. De reguliere media verzaken al geruime tijd hun kritische taak als controleurs van de macht. Toch zijn er ook bij ons grenzen.

Bij deze wil de redactie bekend maken dat we de komende weken weer strenger gaan controleren op geplaatste reacties. Scherpe, vinnige en harde reacties waarderen we te allen tijde. Kritiek geven én nemen is enorm belangrijk en scherpe kritieken kunnen we altijd waarderen. Echter zien we de laatste tijd ook reageerders die over de scheef gaan.

We zijn voor de vrijheid van meningsuiting. Altijd. Maar doodsbedreigingen, beledigingen, latent racisme, gestalk etc. zullen genadeloos eraf worden gegooid. En we hebben een systeem van twee keer fout is een ban; dus als iemand het één keer doet wordt alleen de comment verwijderd. Een tweede keer resulteert niet alleen in verwijdering van de comment, maar ook in een ban van de reageerder.

Op deze manier zorgen we er voor dat mensen op basis van inhoud met elkaar in gesprek raken op ons medium. Nogmaals: kritiek op ons, kritiek op de overheid, kritiek op een andere reageerder etc. is iets wat we graag terugzien in de reacties. Grensoverschrijdende reageersels zullen we hard aanpakken.