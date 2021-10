De spelregels van Lightning Roulette uitgelegd

Het Live Lightning Roulette van Evolution Gaming is gebaseerd op Europees roulette. Het wiel bevat 1 tot 36 nummers inclusief een enkele nul. Het huisvoordeel van dit spel is hetzelfde, namelijk 2.70% per weddenschap. Een uitbetaling voor een straight-up bet is 30 tegen 1 in plaats van 35 tegen 1 die normaal wordt uitbetaalt voor deze weddenschap. Een voordeel daarentegen zijn de vermenigvuldigers die tot 500x kunnen oplopen in één ronde.

Belangrijke kenmerken van Lightning Roulette:

Vermenigvuldiger die op kan lopen tot 500x oorspronkelijke inzet met een straight-up inzet.

Software bedrijf Evolution Gaming is de bedenker van het spel Lightning Roulette Live.

Lightning Roulette biedt een studio waarbij je je waant in een echte casino. Ultiem plezier gegarandeert!

Wat is het spel Lightning Roulette van Evolution Gaming?

Het spel Lightning Roulette is in 2018 uitgebracht door het casino software bedrijf Evolution Gaming. Tegenwoordig is dit het meest gespeelde live roulette spel in het live casino. De reden hiervan is erg eenvoudig, het biedt namelijk enorme uitbetalingen. Elke ronde is er een bliksem die in slaat op verschillende nummers. 1 tot 5 nummers kunnen uitgekozen worden en als ‘lightning number’ dienen. De lightning numbers betalen tussen de 50x en 500x uit, afhankelijk van wat de software RNG heeft bepaalt.

Kan ik Lightning Roulette gratis spelen?

Nee. Lightning Roulette live is niet gratis te spelen bij live casino’s. De kosten voor de live casino studio zijn te hoog om je in staat te stellen zonder account of geld deel te nemen aan het spel. Wel kun je alvast een account aanmaken om mee te kijken hoe andere spelers het er vanaf brengen.

Waarom is deze live roulette variant zo populair?

Lightning Roulette is een van de live casino spellen die met een unieke feature komt. De feature is RNG software en is sinds kort pas bij online live casino’s te vinden. De beleving van het fysieke casino in huis in combinatie met het aspect waar online gokken bekend om staat, maakt dit spel een van de populairste allertijden. Het is aan te raden dit spel te proberen als je een liefhebber bent van roulette.

Waar kan ik Live Lightning Roulette voor echt geld spelen?

Bij live casino’s in Nederland kun je terecht voor Live Lightning Roulette. De live casino’s die ondersteund worden door Evolution Gaming hebben deze, maar nog veel meer andere roulette varianten. Ben je niet van plan om risico’s te nemen of geld te plaatsen op een enkel nummer? Dan kun je beter gaan gokken op andere roulette spelletjes.

Het is juist de feature waarmee je kans maakt op vermenigvuldigde uitbetalingen die het Live Lightning Roulette zo geliefd maken. Een vermenigvuldiger kan alleen toegevoegd worden op enkele nummer weddenschappen (jouw fiche op een specifiek vak/nummer). Controleer het live casino op een aanwezige licentie. Goede licenties zijn Gibraltar, Curaçao en Malta Gaming Authority.

Korte samenvatting

Lightning Roulette Live is een van de beste live casino spellen uit het assortiment van Evolution Gaming. Wij raden je aan de spelregels van Lightning Roulette goed te leren alvorens je meteen met echt geld gaat gokken. Voorkom het maken van fouten en weet waar je mee bezig bent als je de fiches naar een gebied op de speeltafel sleept.