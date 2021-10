De veerkracht van het wereldwijde financiële systeem ondanks de impact van de pandemie

De COVID-19 pandemie heeft niet alleen grote invloed op het dagelijkse leven van de bevolking, maar ook het wereldwijde financiële systeem. De economische impact van de pandemie is bij sommige sectoren groter dan andere sectoren. De horeca heeft veel geleden, maar ook toerisme door de reisverboden. Veel bedrijven zijn failliet gegaan in de Verenigde Staten en Italië. In China is de productie flink afgenomen door de pandemie. Ook opkomende markten in Zuidoost-Azië hadden het zwaar met de komst van het virus. Deze markten zijn afhankelijk van de export van China, Brazilië, Rusland en Chili.

De bankensector heeft minder problemen ervaren tijdens het coronavirus. Sommige banken hadden het moeilijker dan andere banken, maar islamitisch bankieren bleef groeien ondanks de pandemie.

Wat is islamitisch bankieren?

Het uitgangspunt bij islamitisch bankieren is de sharia wetgeving dit wordt ook wel de islamitische wet genoemd. De Sharia wetgeving heeft een aantal dingen verboden op het gebied van financiën. Ook beleggen kent islamitische financiële regels. Hieronder staan de belangrijkste punten van islamitische bankieren.

Verbod op rente (riba) Verbod op speculatie Verbod op het investeren in de gokindustrie, wapens, tabak en alcohol

Er mogen dus alleen renteloze rekeningen geopend worden. In plaats van rente wordt het geld bijvoorbeeld gedoneerd aan goede doelen. Ook moet de winst zo rechtvaardig mogelijk verdeeld worden. Islamitische banken mogen geen geld verdienen met geld.

Coronavirus op het wereldwijde financiële systeem

Ondanks de wereldwijde impact van de komst van het virus zijn er ook positieve punten aan de pandemie. Zo heeft China te maken met 25% minder CO2-uitstoot, omdat er minder gevlogen wordt en fabrieken stilliggen. Ook zou deze pandemie zorgen voor een betere samenleving en welvaart door innovatie.

Nog een positief punt is dat islamitisch bankieren ondanks het virus nog steeds aan het groeien is. Ook is islamitisch bankieren steeds meer in trek bij niet-moslims en jongeren. In de tijd van de pandemie kreeg het wereldwijde financiële systeem flink wat tegenslagen, maar islamitisch bankieren zou ervoor kunnen zorgen dat het systeem stabieler kan worden. Westerse landen zoals Duitsland en Engeland zijn ondanks de pandemie begonnen met islamitisch bankieren.

Hoe bleef de islamitisch bankieren in overeenstemming met de sharia?

Het belangrijkste van het islamitisch bankieren is de sharia wetgeving. Zonder sharia wetgeving is er geen islamitisch bankieren. Zo worden er zelfs cursussen gehouden over hoe je islamitisch moet bankieren. De basisbeginselen en de uitgangspunten van het islamitisch bankieren worden uitgelegd, zodat mensen meer inzicht krijgen in deze manier van bankieren. De islamitische wetgeving is juist heel goed voor de economie. Door het verbod op rente kunnen schulden beperkt worden. Tijdens de crisis hebben islamitische banken geen problemen ervaren, omdat de sharia wetgeving die gevolgd wordt alleen maar gunstig is voor financiële stabiliteit.

Conclusie

De COVID-19 pandemie heeft een grote impact gehad op het wereldwijde financiële systeem, maar is nu aan het verbeteren. Veel bedrijven zijn failliet gegaan, maar andere bedrijven gingen juist vooruit tijdens de pandemie zoals islamitisch bankieren. Islamitisch bankieren zal alleen maar blijven groeien op de markten en zal dit voor zowel moslims en niet-moslims interessant zijn. Ook zal de economie stabieler kunnen worden door de principes van het islamitisch bankieren.

Door de vermindering van besmettingen is wereldwijde de economie aan het herstellen. Alles gaat langzaam weer terug naar normaal, terwijl de pandemie flinke schade heeft aangericht. Het wereldwijde financiële systeem is dus sterker dan er gedacht werd en de veerkracht is enorm.