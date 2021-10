Door criminaliteit geteisterd Amsterdam gaat bezuinigen op politiewerk: Enige politiebureau in Amsterdam-Noord voortaan ’s nachts gesloten

Vanwege een gebrek aan capaciteit gaat Amsterdam noodgedwongen extra bezuinigen op het politiewerk in de hoofdstad. Zo zal het enige politiebureau van Amsterdam-Noord ’s nachts voortaan gesloten zijn. Volgens een woordvoerder van de politie Amsterdam zou het gaan om een tijdelijke maatregel.

Voortaan sluit het enige nog overgebleven politiebureau van Amsterdam-Noord al om 22.30 uur. Pas om 07.00 ’s ochtends kunnen mensen weer terecht bij het bureau. Op Facebook laat de politie Amsterdam weten dat alle telefoontjes die via 112 binnenkomen wel gewoon zullen worden behandeld. Ook meldingen via 0900-8844 zullen na 22.30 uur worden beantwoord door de politie.

In januari 2020 is Amsterdam begonnen met de kaalslag van de politiecapaciteit. Toen werden de openingstijden van elf andere politiebureaus in de stad aangepast. In plaats van 24 uur zijn de politiebureaus in Amsterdam alleen nog tussen 08.00 en 18.00 uur geopend.

Er zijn momenteel nog maar vier politiebureaus in Amsterdam die 24 uur per dag open zijn. Het gaat daarbij om Bureau Burgwallen, Meer en Vaart, Flierbosdreef en Van Leijenberghlaan.