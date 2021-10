Duurzamer leven? Met deze tips maak je een goede start!

Misschien is het jou ook al opgevallen: We zien steeds meer duurzame(re) producten voorbijkomen. Het gaat om producten zonder plastic of juist met herbruikbaar plastic. Denk aan shampoobars zonder plastic, wasbare wattenschijfjes, herbruikbaar bakpapier, etc. Duurzaamheid lijkt voor mensen steeds belangrijker te worden, en gelukkig maar! Wil jij ook een stap in de juiste richting zetten? In dit artikel geven we je een aantal tips die je gemakkelijk kan toepassen, zonder je hele leven om te gooien.

Ga milieuvriendelijk om met je kleding

Voor veel mensen is het kopen en wassen van kleding een punt waar nog veel te verbeteren valt. Het spreekt misschien voor zich, maar: Neem eerst eens een kijkje bij een tweedehands winkel, voordat je iets nieuws koopt. Dit kan een fysieke winkel zijn, maar ook online zijn er genoeg platformen te vinden. Daarnaast is het vaak niet nodig om kleding na één keer dragen meteen in de was te gooien. Lucht je kleding eerst eens aan de waslijn, met duurzame houten wasknijpers. Is je kleding kapot? Breng het dan naar de kledingmaker en gooi het niet zomaar weg.

Verminder je hoeveelheid plastic afval

Ga je naar de winkel? Neem dan een tas mee waar de aankopen in kunnen, zodat je geen plastic tasje hoeft te kopen. Laat je vaak eten bezorgen of haal je vaak af? Kies dan een zaak die gebruik maakt van verpakkingen die gemaakt zijn van duurzame materialen. Er zijn namelijk genoeg alternatieven voor plastic. Zo is een snackbakje van suikerriet of een frietbakje van karton veel duurzamer dan plastic. Koop je fruit en groente in de supermarkt? Pak hiervoor dan geen plastic zakje maar doe ze los in je tas of neem een eigen herbruikbaar fruitzakje mee.

Duurzame verzorgingsproducten

We hadden het al eerder over verzorgingsproducten zonder plastic, zoals shampoobars en wasbare wattenschijfjes. Naast deze producten zijn er nog veel meer alternatieven op de markt. Denk aan een deodorantroller of crème in plaats van een spray. Ook zou je kunnen kiezen voor een kam of haarborstel van bamboe, dit is ook nog eens beter voor je haar. Kies daarnaast voor een scheermes dat jarenlang meegaat in plaats van plastic wegwerpscheermesjes.

Stapje voor stapje

Naast bovenstaande tips zijn er nog veel meer veranderingen die je kan toepassen voor een duurzamer leven. Denk aan duurzame energie, minder vlees eten, minder vliegen, etc. Het is begrijpelijk dat je al deze veranderingen niet in één keer kan doorvoeren. Maar stapje voor stapje zal je merken dat het steeds gemakkelijker gaat.