Een eigen merk lanceren

Bij het starten van een eigen onderneming komt veel kijken, maar wanneer je ook een eigen merk opzet komt daar nog een schepje bovenop. Bij het lanceren van een eigen merk komt veel kijken, behalve het creatieve proces en het ontwikkelen van een product of dienst moet je ook veel dingen regelen die te maken hebben met bijvoorbeeld registraties en dergelijke. Het is dus erg handig als je van te voren uitzoekt wat je allemaal moet regelen wanneer je een eigen merk start.

Hoe start ik een eigen merk?

Een eigen merk komt altijd voort vanuit een idee. Het is dan belangrijk dat je goed bepaald wat jouw merkwaarden zijn en waar jouw merk voor staat. Als je deze waarden en doelstelling voor jezelf hebt bepaald dan kan je dit ook uitstralen naar de afnemers van het merk. Wat ook niet te missen is bij een merk is een logo waaraan mensen het merk kunnen herkennen. Bij het lanceren van een eigen merk hoort natuurlijk ook promotie, hiermee maak je namelijk jouw merk bekend bij het publiek en op deze manier benader je potentiële afnemers. Ook het promoten van jouw merk moet in lijn staan met jouw merkwaarden. Als je een biologisch en ecologisch merk wilt lanceren dan ga je natuurlijk niet je merk promoten op een bus die rijdt op benzine, dit staat dan in strijd met je merkwaarden.

Waar moet ik aan denken?

Naast het creatieve proces en hoe je het merk gaat promoten is het ook noodzaak dat je allen officiële delen van het starten van een merk goed naloopt. Dit begint bijvoorbeeld bij het registreren van jouw merk om zo het merk vast te leggen. Dit gaat dan bijvoorbeeld over de naam, maar ook de naam in combinatie met het logo. Hierdoor kunnen anderen geen gebruik maken van de merknaam of het logo. Je kan je merk registreren op https://www.bouma.nl/merkregistratie/.

Hoe wordt mijn merk succesvol?

Het succes van je merk hangt natuurlijk van veel factoren af. Het belangrijkste is dat je altijd doorzet en open staat voor innovatie, feedback en luistert naar je klanten. Zo kan je namelijk het beste uit je merk halen en zo weet je zeker dat je jouw doelgroep kan bieden waar zij behoefte aan hebben. Zorg ervoor dat je merkwaarden centraal staan en dat je deze ten alle tijden goed en duidelijk naar buiten brengt voor een sterk merk.