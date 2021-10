Ferd Grapperhaus richt zich tot Feyenoord-hooligans: “Niet alleen schandalig, maar ook zwaar crimineel gedrag!”

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is woedend op een groepje Feyenoord-hooligans. Door meerdere incidenten en dreigementen aan het adres van Feyenoord-bestuurder Mark Koevermans besloot laatstgenoemde noodgedwongen op te stappen. Volgens Grapperhaus is het gewelddadige gedrag “niet alleen schandalig, maar ook zwaar crimineel gedrag”.

Koevermans liet woensdag weten dat hij per 1 december de handdoek in de ring gooit. Hij stopt als algemeen directeur bij Feyenoord. De aanleiding is minder leuk: Heftige bedreigingen van Feyenoord-hooligans aan zijn adres deden hem doen stoppen.

Door de vele incidenten de laatste tijd door een klein groepje (veelal jonge) Feyenoord-hooligans ligt de Rotterdamse voetbalclub al een tijdje onder het vizier van Justitie en Veiligheid. Grapperhaus benadrukt tegenover Nu.nl dat hij meer wil gaan inspelen langs de strafrechtelijke kant. Hij hij dat precies voor zich ziet kon Grapperhaus echter nog niet duiden.

“Dit is een kleine groep misdadigers, en dat zijn het, die denken dat ze op deze manier hun wil aan de samenleving kunnen opleggen. Dat gaan we niet goedkeuren”, aldus Grapperhaus. Hij vindt het ook “ongelooflijk laf dat je dat op een individu richt”.