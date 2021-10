Gebeten door een hond, wat nu?

Elk jaar worden vele mensen aangevallen door honden, waardoor medische behandeling noodzakelijk wordt. Kinderen en postbodes zijn het meest kwetsbaar voor dergelijke beten. Er zijn veel letselschadezaken op grond van hondenbeten vanwege de hoge mate waarin zulke aanvallen voorkomen. Dit betekent ook dat slachtoffers van honden aanvallen meer kans hebben om een fout te maken die hun wettelijke rechten in gevaar brengt. Meer weten over letselschade omtrent een hondenbeet? Lees dan verder.

Hondenbeten: hoe vaak komen ze voor?

De meeste hondenbeten vinden plaats in het huis van de hondenbezitter. Veel van de slachtoffers zijn familieleden, vrienden of buren. Hondenbeten zijn de tweede belangrijkste oorzaak van verwondingen bij kinderen. In vergelijking met andere rassen hebben de Rottweiler en de Pitbull een onevenredig hoge frequentie van honden aanvallen.

Hondenbeten zijn goed voor ongeveer 25% van alle woonhuisverzekeringen. Als gevolg van de toegenomen incidentie van hondenbeten, hebben verschillende verzekeringsmaatschappijen de dekking stopgezet vanwege potentieel dure claims.

Veelvoorkomende blunders in hondenbeet zaken

Een verscheidenheid van fouten worden gemaakt door slachtoffers van hondenbeten en hun dierbaren, waaronder:

Weigeren om dringende medische hulp in te roepen.

Sommige slachtoffers van hondenbeten denken dat de hondenbeet niet ernstig is. Veel slachtoffers van hondenbeten kunnen er echter niet zeker van zijn dat de hond geen hondsdolheid had. Bovendien kunnen ziektekiemen in de bek van een hond ernstige ziekten veroorzaken die zich naar andere delen van het lichaam verspreiden.

Wanneer een slachtoffer medische hulp zoekt, kan medisch personeel helpen bij het sluiten van een open wond die door de beet is veroorzaakt. Bovendien kan een bezoek aan het ziekenhuis direct na de hondenbeet helpen het verband te leggen tussen de hondenbeet en de verwondingen, en het nodige papierwerk bieden om de claim te ondersteunen.

Onjuiste rapportage van de beet.

Sommige mensen kunnen zo getraumatiseerd zijn door een hondenbeet dat zij nalaten dit te melden bij de politie of de dierenbescherming. De eigenaar van de hond kan er soms bij het slachtoffer op aandringen geen aangifte te doen bij de dierenbescherming of de politie, en belooft alle medische kosten te betalen om daar later op terug te komen.

Door de autoriteiten in te lichten, kun je garanderen dat het voorval grondig wordt gedocumenteerd. Bovendien zijn er veel regels voor verwondingen door hondenbeten en de vergoeding van juridische kosten. Zodra de autoriteiten zijn ingelicht, kan een onderzoek naar de verantwoordelijkheid beginnen.

Verwondingen die niet worden gefotografeerd.

De hondenbeet is genezen tegen de tijd dat een verwonding door een hondenbeet wordt opgelost of bij de rechter komt. Het kan moeilijk zijn voor anderen om de volledige omvang van de verwondingen te begrijpen op basis van alleen medische documenten. Foto’s van de verwondingen van de hondenbeet kunnen de rechtbank helpen te begrijpen hoe ernstig de beet was en hoeveel leed deze moet hebben veroorzaakt. Foto’s van de eerste verwonding en de genezingsfase kunnen de rechter of de verzekeringsexpert helpen te bepalen hoe lang het duurde voordat de schade genezen was.

Heb je nog meer vragen over letselschade klik dan op de volgende link: Wat is letselschade?